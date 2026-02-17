Cancillería contrató por más de $114 millones a la esposa de Sturzenegger para cursos de inglés

El Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó un contrato millonario a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger. La contratación fue informada a los organismos de control y se realizó bajo un Pacto de Integridad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 para brindar capacitación en idioma inglés a su personal durante 2026. El servicio fue otorgado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La contratación se realizó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y quedó formalizada a través de una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR. Según consta en el expediente, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, se detectó un “vínculo positivo” de carácter familiar entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional.

Ante esta situación, Cancillería dio intervención a los organismos de control, en particular a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Ambos organismos tomaron conocimiento del caso y recomendaron reforzar los mecanismos de transparencia.

Como medida adicional, el Ministerio resolvió avanzar con la firma de un Pacto de Integridad, un instrumento formal mediante el cual el Estado y la entidad contratada se comprometen a no incurrir en prácticas de corrupción, sobornos ni beneficios indebidos durante la ejecución del contrato. Este tipo de acuerdos busca reducir riesgos de conflictos de interés y garantizar reglas claras en los procesos de contratación pública.

Detalles del contrato y la capacitación

El contrato tendrá una duración de nueve meses, con posibilidad de prórroga por un período equivalente. El servicio fue solicitado por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027 de Cancillería.

De acuerdo al pliego aprobado, la capacitación alcanzará a 132 agentes y se desarrollará entre marzo y noviembre de 2026 en la sede de la AACI, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Las clases tendrán una carga de dos horas y media semanales, con un total de diez horas mensuales por curso, además de talleres especializados con ocho horas mensuales.

El servicio incluye plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso, certificaciones con estándares internacionales y bibliografía actualizada de editoriales reconocidas como Oxford y Cambridge.

En cuanto a la forma de pago, el contrato prevé un adelanto de hasta el 40% del monto total una vez perfeccionado el acuerdo, mientras que el 60% restante se abonará en dos tramos, sujetos a la presentación de resultados de evaluaciones intermedias y finales.

Una única oferta y antecedentes

Según el expediente oficial, al momento de la apertura del proceso se registró una sola oferta, presentada por la AACI. Cancillería justificó la adjudicación directa al sostener que la entidad era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa, debido a su trayectoria y antecedentes en capacitaciones previas dentro del Ministerio.

Además, en el sistema COMPR.AR figura una contratación anterior entre Cancillería y la AACI durante 2024, por un monto superior a los $55 millones, en la que no consta la firma de un Pacto de Integridad publicado en la documentación disponible.

El nuevo contrato, si bien cumple con los procedimientos administrativos vigentes, volvió a poner el foco en los conflictos de interés en la contratación pública y en la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia cuando existen vínculos familiares entre funcionarios y proveedores del Estado.