Canasta Joven: cuánto cuesta independizarse en Argentina y por qué cada vez es más difícil

Un informe privado revela que un joven necesita más de $3,5 millones mensuales para vivir solo con un nivel de consumo completo. La informalidad laboral y el alto costo del alquiler, entre las principales barreras.

Independizarse en Argentina dejó de ser un paso natural hacia la adultez para convertirse en una meta cada vez más lejana. Un relevamiento de Focus Market estimó que un joven necesita al menos $2.085.853 mensuales para cubrir gastos básicos, cifra que puede trepar a $3.543.626 si se suman consumos habituales como ocio, educación privada y servicios digitales.

El informe señala que una de las principales trabas es la informalidad laboral, que alcanza al 36% de los jóvenes y limita el acceso al alquiler, ya que muchos no pueden presentar recibo de sueldo o garantía. A esto se suma el fuerte aumento de los costos de vivienda: alquilar un departamento chico en la Ciudad de Buenos Aires puede superar los $900.000 mensuales entre alquiler, expensas y servicios.

En paralelo, el gasto en alimentos, higiene y limpieza también presiona el presupuesto, ubicándose muy por encima de los valores de referencia del INDEC. A eso se agregan costos de salud, transporte y conectividad, que completan el piso necesario para vivir de forma independiente.

“El problema no es solo cuánto cuesta, sino la brecha con los ingresos”, explicó Damián Di Pace. Según el especialista, incluso quienes trabajan tienen dificultades para sostenerse solos, lo que retrasa cada vez más la salida del hogar familiar.

El estudio concluye que, sin mejoras en el acceso al empleo formal, políticas de vivienda más flexibles y salarios que acompañen la inflación, independizarse seguirá siendo un desafío estructural para gran parte de los jóvenes argentinos.