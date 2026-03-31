Canasta de Pascuas 2026: subas de hasta 63% y fuerte impacto en el bolsillo

Un informe de Focus Market revela aumentos en pescados, huevos de chocolate y roscas, impulsados por costos e impacto internacional.

La canasta de Pascuas 2026 registró aumentos de hasta el 63% interanual, según un relevamiento de la consultora Focus Market, que analizó los principales productos consumidos durante esta fecha.

El informe abarca categorías tradicionales como pescados, huevos de Pascua y roscas, y muestra que los incrementos responden tanto a factores locales como a variables internacionales.

Pescados: presión externa en los precios

Dentro del rubro pescados, el mayor aumento se dio en el kilo de calamar, con un 58%, seguido por:

Filet de merluza: +27%

Milanesa de pescado: +15%

Kanikama (250g): +9%

Desde la consultora explicaron que la suba del calamar se vincula a la fuerte demanda internacional, especialmente desde Asia y Europa, lo que empuja los precios locales pese a una buena temporada de captura.

Atún: más competencia e importaciones

El precio de la lata de atún (170g) subió un 25% interanual. Sin embargo, en términos más amplios, se registró una desaceleración en su valor debido a la mayor competencia por importaciones, principalmente desde Ecuador.

Huevos de Pascua: impacto del cacao

En la categoría de huevos de chocolate, los aumentos también fueron significativos:

Mini Eggs (85g): +49%

Huevo sorpresa (150g): +45%

Huevo chico (17g): +40%

Huevo sorpresa (20g): +38%

Huevo negro/blanco (110g): +28%

Huevo de leche (55g): +27%

Además, el huevo relleno artesanal de 500g alcanzó un valor promedio de $29.900, con una suba del 36%.

Según explicó el director de la consultora, Damián Di Pace, estos aumentos están vinculados al fuerte encarecimiento internacional del cacao durante 2024, cuyos efectos aún se trasladan a los precios actuales.

Roscas de Pascua: la mayor suba

Las roscas lideran los incrementos:

Rosca artesanal (500g): +63%

Rosca de 900g: +52%

Rosca industrial (400g): +47%

El aumento responde principalmente a la suba de insumos clave como harina, huevos, azúcar y chocolate, además de mayores costos operativos en panaderías y confiterías.