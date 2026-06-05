CAME pidió suspender embargos y reducir multas para las pymes mientras se debate la nueva Ley de Inocencia Fiscal

La entidad empresaria solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, que ARCA suspenda las ejecuciones fiscales y flexibilice las sanciones para las pequeñas y medianas empresas. También reclamó un plan de pagos de hasta 48 cuotas con reducción de intereses.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que se adopten medidas de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas mientras se debate el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal anunciado por el Gobierno nacional.

La entidad pidió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplique multas a las pymes durante el período de espera previsto en la futura normativa y que, en caso de regularización de las obligaciones dentro de los 15 días posteriores, las sanciones se reduzcan en un 50%.

Según planteó CAME, solo una vez vencido ese plazo sin que el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones debería aplicarse la multa completa prevista por la legislación vigente.

Además, la organización solicitó la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos que actualmente afectan al sector pyme, considerando que el proyecto impulsado por el Ejecutivo tiene un fuerte componente tributario.

En ese sentido, el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, propuso la creación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.

La iniciativa también incluye la posibilidad de incorporar deudas vencidas al 31 de mayo de 2026, así como planes de pago vigentes y aquellos que hayan caducado.

Desde la entidad señalaron que el pedido se realiza en un contexto marcado por la caída del consumo, las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y las discusiones abiertas sobre una eventual reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional y organismos internacionales.

Para CAME, la implementación de estas medidas permitiría preservar la actividad productiva, mejorar la competitividad de las pymes y generar condiciones más favorables para su sostenimiento y desarrollo.