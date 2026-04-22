CAME pidió en Diputados alivio fiscal y más financiamiento para las pymes

La entidad presentó propuestas ante legisladores por la caída del consumo y la presión impositiva. Advirtieron sobre cierres de empresas y reclamaron medidas urgentes.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina una serie de propuestas para aliviar la situación de las pymes, en un contexto marcado por la caída del consumo, la pérdida de rentabilidad y el aumento de la presión fiscal.

El planteo se realizó durante un plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, donde participaron dirigentes empresarios de todo el país junto a legisladores nacionales.

Crisis en pymes: caída del consumo y menor rentabilidad

Durante el encuentro, desde CAME advirtieron que el principal problema que enfrenta el sector es la retracción del mercado interno.

“El 95% de las pymes viven del consumo interno. Sin demanda no hay empleo ni inversión”, señaló el presidente de la entidad, Ricardo Diab.

Además, remarcaron el impacto de la apertura de importaciones y la pérdida de competitividad, factores que derivan en cierres de empresas en distintos rubros.

Reclamo por baja de impuestos y nuevo consenso fiscal

Uno de los principales pedidos fue avanzar hacia un nuevo consenso fiscal que ordene los impuestos provinciales y las tasas municipales.

Desde la entidad señalaron que la carga tributaria actual empuja a muchas empresas a la informalidad, por lo que reclamaron una reducción impositiva que permita sostener la actividad.

Financiamiento y capacitación: claves para sostener el sector

Otro de los ejes centrales fue el acceso al crédito. Según datos del sector, solo una de cada tres pymes logra financiamiento.

En ese marco, CAME propuso ampliar líneas de crédito y fortalecer la capacitación a través de su Escuela de Negocios, como herramienta para mejorar la formalización y la empleabilidad.

Propuestas para comercio fronterizo e inversiones

Entre las iniciativas presentadas, también se destacó el impulso a una ley de Armonización del Comercio Fronterizo, con el objetivo de reducir asimetrías y combatir el contrabando.

Además, solicitaron flexibilizar el acceso al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con montos mínimos más bajos y plazos más amplios para concretar inversiones.