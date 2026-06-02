Cambian los recibos de sueldo: deberán mostrar el costo laboral y un gráfico con aportes y contribuciones

La reforma laboral incorporará un nuevo formato obligatorio para los recibos de sueldo. Los comprobantes incluirán un gráfico que detallará cómo se distribuyen los aportes, contribuciones y cargas sociales, además de información sobre el costo laboral total. Las empresas tendrán hasta 120 días para adaptar sus sistemas.

Los trabajadores argentinos comenzarán a recibir un nuevo modelo de recibo de sueldo tras la reglamentación de la reforma laboral. El cambio incorpora información detallada sobre el costo laboral total y suma un gráfico que permitirá visualizar cómo se distribuyen los aportes, contribuciones y otros conceptos vinculados a la relación laboral.

La medida fue establecida a través del decreto reglamentario 407, que aprobó un formato unificado para todas las empresas alcanzadas por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según el Gobierno nacional, el objetivo es brindar mayor transparencia sobre los costos que implica el empleo formal y permitir que los trabajadores conozcan no solo cuánto cobran, sino también los montos que el empleador destina a obligaciones legales y previsionales.

Una de las principales novedades es la incorporación obligatoria de un gráfico circular o “de torta”, donde se mostrará de manera visual qué porcentaje del costo laboral corresponde al salario y cuánto se destina a conceptos como seguridad social, obra social, PAMI, ART, aportes sindicales y otras contribuciones obligatorias.

El nuevo recibo estará dividido en cuatro secciones. La primera incluirá los datos del empleador y del trabajador, como CUIT, CUIL, fecha de ingreso, antigüedad y categoría laboral. La segunda detallará las contribuciones y conceptos abonados por la empresa. La tercera reflejará la remuneración bruta, la base de cálculo y las deducciones aplicadas. Finalmente, la cuarta mostrará la remuneración neta, es decir, el monto final que percibe el trabajador.

Además, cada concepto deberá especificar su base de cálculo, unidad de medida y valor resultante, con el fin de facilitar la comprensión de la liquidación salarial.

La implementación no será inmediata. El decreto establece un plazo de hasta 120 días para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los organismos involucrados adapten sus sistemas. Durante ese período, las empresas y los proveedores de software de liquidación de haberes deberán actualizar sus plataformas para cumplir con las nuevas exigencias.

Una vez concluido ese proceso de adecuación, los trabajadores comenzarán a recibir los recibos de sueldo con el nuevo formato, que buscará ofrecer una visión más completa de todos los componentes que integran el costo laboral.