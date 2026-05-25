Cambia el subsidio para garrafas: quiénes podrán acceder y cómo hacer el trámite

El Gobierno implementó un nuevo esquema focalizado para hogares sin conexión a la red de gas natural. El beneficio estará destinado a familias de bajos ingresos y requerirá inscripción previa a través de ANSES.

El Gobierno nacional redefinió el sistema de subsidios para la compra de garrafas y puso en marcha un nuevo esquema administrado mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), destinado a hogares de bajos ingresos que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

La asistencia reemplaza al anterior Programa Hogar y establece un mecanismo de devolución automática del dinero al momento de la compra de garrafas, utilizando billeteras virtuales habilitadas.

El beneficio alcanzará principalmente a familias que residan en zonas de bajas temperaturas y que cumplan con determinados requisitos socioeconómicos establecidos por la Secretaría de Energía.

Para acceder al subsidio, las personas interesadas deberán ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar sus datos personales y familiares y completar el trámite correspondiente dentro de la sección de programas y beneficios.

Además, será obligatorio mantener actualizado el domicilio, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas dependerá de la ubicación geográfica y de las condiciones climáticas de cada región.

Entre los requisitos principales figuran estar inscripto en el ReSEF, no superar los límites de ingresos establecidos y no contar con conexión a la red de gas natural.

El nuevo esquema también contempla situaciones especiales para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), titulares de la AUH, jubilados, pensionados, monotributistas sociales y beneficiarios de distintos programas sociales.

Desde ANSES indicaron que continuarán los controles automáticos para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas y advirtieron que el beneficio podrá ser suspendido ante inconsistencias o cambios en la situación socioeconómica de los beneficiarios.

Además, quienes cobraban el subsidio mediante el antiguo Programa Hogar deberán volver a registrarse para conservar el acceso a la asistencia.