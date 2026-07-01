Cambia el cálculo del descuento de la Tarifa Social SUBE desde julio

El Gobierno nacional modificó la forma de calcular el subsidio para los beneficiarios de la Tarifa Social SUBE. El descuento del 55% se mantiene, pero dejará de actualizarse automáticamente con cada aumento del boleto.

El Gobierno nacional oficializó un cambio en el sistema de la Tarifa Social SUBE que comenzará a regir desde el 1 de julio de 2026. La medida mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios, pero modifica la forma en que se calculará el subsidio.

La decisión fue establecida mediante la Resolución 40/2026, publicada en el Boletín Oficial. A partir de ahora, el descuento se aplicará sobre una tarifa de referencia fijada por el Estado nacional y no sobre el valor vigente del boleto en cada ciudad o provincia.

Con este nuevo esquema, el monto del subsidio dejará de incrementarse automáticamente cada vez que las provincias o municipios dispongan aumentos en las tarifas del transporte público.

La resolución establece que el beneficio “será reconocido hasta el monto que resulte de aplicar dicho porcentaje sobre la tarifa de referencia”, con el objetivo de desvincular el costo del subsidio nacional de las decisiones tarifarias adoptadas por cada jurisdicción.

La modificación alcanza a todos los usuarios que actualmente reciben la Tarifa Social SUBE, entre ellos jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, beneficiarios del Seguro por Desempleo, del Seguro de Capacitación y Empleo, del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y titulares de Pensiones No Contributivas, entre otros programas sociales.

Como base inicial para el cálculo del beneficio, el Gobierno tomó las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026. Ese valor permanecerá como referencia hasta que la Secretaría de Transporte disponga una actualización.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo de la medida es ordenar el gasto en subsidios y brindar mayor previsibilidad presupuestaria, ya que las frecuentes actualizaciones tarifarias en distintas jurisdicciones generaban incrementos automáticos en el costo que asumía el Estado nacional. La resolución no modifica la facultad de provincias y municipios para fijar el precio de los boletos en sus sistemas de transporte.