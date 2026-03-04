Caen las ventas de autos usados en Argentina: febrero registra baja del 12,6% y alerta en el sector

El mercado de vehículos de segunda mano comienza 2026 con retrocesos generalizados: se transfirieron 130.229 unidades en febrero, marcando una caída interanual y mensual. La contracción afecta a casi todas las provincias.

El sector de autos usados en Argentina registró en febrero una marcada contracción. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se concretaron 130.229 transferencias, lo que representa un 12,6% menos que las 149.004 operaciones de febrero de 2025.

Respecto a enero de 2026, la caída fue aún mayor, 14,9% por debajo de las 153.070 unidades vendidas en el primer mes del año. El acumulado del bimestre alcanza 283.299 vehículos, un 11,2% menos que en el mismo período de 2025.

Factores detrás de la contracción de los usados

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, explicó que febrero suele ser un mes estacionalmente débil, pero esta vez la caída se extendió a todo el país, incluso en provincias que mostraban dinamismo.

Entre los factores que explican la merma destacan: pérdida de poder adquisitivo, encarecimiento en dólares y acceso limitado a crédito. Lamas también señaló que una oferta de financiación más competitiva podría reactivar la demanda.

Ranking de autos usados más vendidos en febrero

Los modelos más buscados en febrero fueron:

VW Gol y Trend – 7.311 unidades Toyota Hilux – 5.078 Chevrolet Corsa y Classic – 3.703 VW Amarok – 3.507 Ford Ranger – 3.502 Ford EcoSport – 2.856 Toyota Corolla – 2.826 Peugeot 208 – 2.577 Fiat Palio – 2.497 Ford Ka – 2.444

Retroceso generalizado por provincias

Las bajas más pronunciadas se registraron en:

Misiones: -21,35%

-21,35% La Rioja: -19,53%

-19,53% Santa Cruz: -17,79%

-17,79% Formosa: -17,74%

-17,74% Salta: -17,55%

Otras provincias con caídas significativas incluyen Chubut (-14%), La Pampa (-13,7%), San Luis (-13,5%), CABA (-13,4%) y Tucumán (-13,1%).

Contexto del mercado y perspectivas

El retroceso de los autos usados se produce en paralelo con la debilidad del mercado de 0 km, afectado por la inflación, dólar caro y la falta de crédito. Concesionarias y compradores se muestran cautelosos, a la espera de señales de mayor estabilidad económica y medidas que incentiven la demanda.