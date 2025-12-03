Cacho Garay sufrió la amputación de todos los dedos de un pie mientras cumple prisión domiciliaria

El humorista atraviesa un marcado deterioro físico por una diabetes avanzada. Su abogado confirmó que la enfermedad le provocó la amputación y que su estado emocional también es crítico.

El humorista mendocino Cacho Garay, quien cumple prisión domiciliaria en Mendoza, atraviesa un delicado estado de salud tras sufrir la amputación de todos los dedos de un pie a causa de una diabetes avanzada.

La información fue confirmada por su abogado, Leonardo Pasccon, en una entrevista con Mitre Live, donde describió un cuadro “alarmante” y en progresivo deterioro.

Según explicó el letrado, Garay enfrenta “dolores intensos”, fuertes limitaciones para moverse y un impacto emocional profundo. “Todo esto lo va destruyendo de a poco. Tiene altibajos, mucha ansiedad y una angustia muy fuerte”, detalló.

El humorista vive actualmente en una casa alquilada, ya que no puede residir en su domicilio original debido a que la vivienda tiene escaleras que no puede subir y, además, porque la Justicia le prohibió acercarse a ese lugar. Pasccon aseguró que debe visitarlo con frecuencia para resolver cuestiones vinculadas a su día a día, porque “la salud se ha ido degradando”.

Garay debe cumplir reglas estrictas: presentarse una vez por mes en la Fiscalía y mantener la distancia fijada respecto de la denunciante. Su abogado cuestionó esa restricción, al señalar que “la denunciante vive en Córdoba cuando su casa es en Mendoza”.

El humorista fue denunciado años atrás por abuso sexual y violencia de género, una causa que derivó en su prisión domiciliaria. Su estado médico, sin embargo, se convirtió en el nuevo foco de preocupación que complica aún más su presente judicial y personal.