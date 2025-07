“Burra”, “traidora” y “populista”: los mensajes explosivos contra Villarruel que difundió Milei  

​

Javier Milei se levantó furioso el domingo. Y, después de un desayuno que compartió con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien suena como candidata a senadora nacional para las elecciones de octubre por la Ciudad de Buenos Aires, agarró su celular y comenzó a repostear mensajes iracundos contra su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel. Sin poner las palabras en su boca, prefirió replicar mensajes de su “cineasta” personal, Santiago Oría, otros del medio oficialista “La derecha Diario” y otros de distintos usuarios que no dan su nombre y apellido, en los que decían que ella es una traidora, populista, la acusaban de tener vínculos con el peronismo y la comparaban con Horacio Rodríguez Larreta. En el entorno del Presidente aseguran que “ya no hay relación alguna con la vicepresidenta”, pero que no temen que ella haga nada “en el corto plazo”. Sin largar el twitter, más tarde difundió una encuesta que publicó el vocero Manuel Adorni, en la que una supuesta mayoría acompaña las decisiones de su Gobierno, como el despido de trabajadores públicos. “La libertad arrasa en octubre”, agregó.

Cerca de Milei admiten que ella aportó a la Libertad Avanza un voto “más de derecha/religioso”, y reflexionan que, si en un futuro Villarruel decide ir en una elección por separado, les haría un daño. En el estado de situación actual, en el que ella parece más una opositora del Gobierno que alguien que tiene diferencias internas, ven como un escenario imposible que pueda volver a competir en alguna elección junto a Milei. De todos modos, en Casa Rosada no creen que la vicepresidenta se anime a romper antes del 2027. “Sería raro que lo haga sin renunciar”, explican.

En cuanto a los mensajes que el mandatario reposteó el domingo, por ejemplo, uno de Oría decía: “Además de traidora, es una demagoga y una bruta en términos económicos”, el texto fue reposteado por el Presidente. La nota de la Derecha Diario, en tanto, consignaba: “La traidora vicepresidente Victoria Villarruel confirmó que no levantó la sesión ilegal del Senado porque apoya las leyes golpistas kirchneristas que rompen el superávit fiscal”.

En otros posteos que compartió Milei, acusó a su vicepresidenta de “populista”, y también de tener alianzas con el peronismo. Por ejemplo, en el que escribió el economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, que dijo que Villarruel: “abraza el peor populismo: promete plata que no hay y ataca el equilibrio fiscal”. Y luego opinó que “se la devoró su ambición de ser presidente igual que a Larreta. Es una lástima, Argentina necesita patriotas no personajes ambiciosos a quienes les importa menos el país que su ambición personal”.

Si bien el Presidente y la vice están enfrentados desde hace meses, el último episodio de la pelea interna comenzó la semana pasada por la sesión del jueves en el Senado de la Nación, donde el gobierno no dejó de acumular derrotas. Milei, no solo confronta con los gobernadores, con los diputados y senadores opositores, sino también con la propia presidenta del Senado, a la que desde Balcarce 50 la acusaron y hostigaron por presidir la sesión que, para ellos, no era válida.

El jueves la confrontación directa la inició la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que, en medio de la sesión en la Cámara Alta, habló de golpe institucional e instigó a Villarruel a que abandone el recinto. La vicepresidenta respondió que lo que estaba haciendo era legal y eso le siguió valiendo más y más críticas. No solo de Bullrich, que este domingo desayunó con el Presidente en la Quinta de Olivos, sino también del propio Milei. Horas después de los ataques en redes de la ministra, el Presidente dijo en la bolsa de comercio que Villarruel era una traidora.

El sábado siguió el ida y vuelta en redes sociales. Villarruel comenzó a responder críticas que le hicieron distintos usuarios. Uno de los mensajes más fuertes que publicó decía: “Un jubilado no puede esperar y una discapacitada menos. Que ahorre en la SIDE y en viajes”. Cuando alguien la acusó de traidora, respondió: “No sé por qué no puso a la hermana o la limones que a ustedes les gusta tanto”.

También trató a Milei de maleducado por “ni saludar a la persona con la que llegó al poder”. Y acusó al presidente y su hermana de “usar aviones del estado”. Después de que alguien le dijo que “coqueteaba con la casta”, respondió: “Yo sigo viviendo de mi sueldo en mi departamento. ¿No se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo la pasa la sociedad?”.

Mientras Milei no deja de acumular enemigos internos y externos, los funcionarios que lo rodean deberán trabajar a destajo estas semanas para intentar juntar el número suficiente en el Congreso de la Nación con el objetivo de sostener los vetos presidenciales. El mandatario ya anunció, en reiteradas ocasiones, que vetará todas las leyes que fueron aprobadas en el Congreso y que, según la Casa Rosada, ponen en peligro la idea del “déficit fiscal cero”. Es decir, en esta ocasión: la ley que mejora las jubilaciones, la ley que recompone las moratorias previsionales, la ley que declara la emergencia en discapacidad y la que habilita fondos para la ciudad de Bahía Blanca. También, en caso de que sean aprobadas por la Cámara de Diputados, las leyes que impulsan los gobernadores para hacer un reparto más equitativo del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional.

Por ahora el Ejecutivo no fue notificado sobre las leyes que fueron aprobadas, pero una vez que eso ocurra, Milei tendrá diez días para estampar su firma y vetarlas. Una vez que lo haga, las normas deberán volver a la Cámara de origen, que es Diputados. Lo que ocurre es que los legisladores ingresarán en receso invernal, y es posible que la Cámara Baja recién pueda llamar a sesionar la segunda semana de agosto. Todos esos días, Francos y los diferentes alfiles de la Casa Rosada tendrán tiempo para conseguir a sus 87 héroes, que son los que ya acompañaron los vetos anteriores en contra de los jubilados y, en ese caso, de la universidad pública.

En Diputados la oposición podría avanzar esta semana con los proyectos de emergencia pediátrica (Garrahan) y de financiamiento universitario, que ya obtuvieron dictamen de comisión.