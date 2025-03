Bullrich se sumó a las amenazas de Milei contra Kicillof 

​

“Nadie habló de intervención federal. Se habló de renuncia. El Presidente pidió la renuncia”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se tuvo que bajar unos minutos de la pirotecnia electoral para aclarar que el presidente Javier Milei no amenazó con intervenir la provincia de Buenos Aires. La reacción de Milei, montado sobre el dramático crimen de Kim Gómez, generó el rechazo de diputados, intendentes y cinco gobernadores, mientras que los aliados se mantienen en silencio.

El rol de Bullrich como traductora de Milei es complejo si se retoma la lectura del posteo presidencial: “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”. Según Bullrich, lo dicho por Milei se trata de “intervención federal de modo técnico”.

La ministra de Seguridad, en diálogo con radio Rivadavia, sí se encargó de continuar utilizando los casos de inseguridad registrados en los úiltimos días para fomentar la disputa electoral con Kicillof. Según ella, el pedido de Kicillof de abrir una mesa de diálogo para abordar el tema de la seguridad en la provincia fue “despectivo” y “chicanero”.

En la estructura de interpretación de Bullrich los modos del gobernador bonaerense no ameritan más que sostener la decisión de la Casa Rosada de no ayudar a los habitantes de la provincia excepto que Kicillof renuncie a su mandato, electo por voto popular. “Lo que está diciendo el Presidente es ‘si usted no está en condiciones de hacer lo que tiene que hacer, renuncie'”, repitió la ministra.

Bullrich comparó la inseguridad en el Conurbano con la violencia narco en Rosario y dijo que el año pasado fue una “decisión importante y determinante cuando entró el Gobierno nacional”. Sin embargo, en aquel momento, Milei no pidió la renuncia ni del intendente Pablo Javkin ni del gobernador aliado Maximiliano Pullaro.