Bullrich se resiste a ser candidata 

Durante las últimas semanas la ministra de Seguridad Patricia Bullrich levantó el perfil y el domingo el presidente Javier Milei se mostró con ella mientras compartían un desayuno en la quinta de Olivos. La exfuncionaria del PRO, según analizan en la Casa Rosada, mide “muy bien” en la Ciudad de Buenos Aires y no son pocos quienes dentro del propio gobierno consideran que ella tiene que ser la candidata a senadora nacional de LLA por ese distrito en las elecciones de octubre. A la ministra, sin embargo, no le entusiasma la idea porque no quiere dejar su lugar al frente de la cartera de Seguridad, e intentará hacer todo lo posible para influir en el armado de las listas –tanto para la elección de septiembre en provincia de Buenos Aires como para la nacional–, sin ser ella candidata. Por ahora no está claro si logrará su cometido, pero desde Casa Rosada siguen inflando más y más su perfil.

El jueves de la semana pasada, mientras transcurría la sesión en el Senado de la Nación, la ministra fue la encargada de salir a cuestionar a Victoria Villarruel con nombre y apellido y a marcar la postura del gobierno en contra de ella. Después de todo lo que se dijeron ambas dirigentes durante la jornada, Villarruel comenzó a disparar tuits en contra de los hermanos Milei. Este lunes Bullrich salió a defenderlos.

En declaraciones televisivas, la ministra siguió con las críticas directas a la vice: “Qué comparación. Tres millones de dólares gasta la SIDE y no habla de los gastos que ella habilitó en el Senado. Es igual que los kirchneristas, es ‘gastemos, gastemos que de algún lado saldrá la plata'”, dijo después del tuit en el que Villarruel opinaba que, en lugar de recortar a los jubilados y a los discapacitados, el gobierno debía recortar los gastos reservados de la SIDE y los viajes presidenciales.

No conforme, Bullrich siguió con las agresiones: “quiere volver a esa enfermedad que es la de la emisión, la inflación y la pobreza”, añadió sobre la vicepresidenta. Por último, indicó sobre los recortes en discapacidad que “todo aquel que inventó una discapacidad para sacar un beneficio, se lo vamos a sacar”.

Ultramileista

La ministra de Seguridad es respetada por Karina Milei y también por el Presidente. En el último acto de LLA en provincia de Buenos Aires que organizó Sebastián Pareja, el Presidente mencionó a Bullrich con mucho orgullo y durante su discurso confesó: “En medio de todo este ajuste, incluso, el FMI llamó a Patricia Bullrich para preguntarle cómo hicimos para aplicar semejante ajuste y mantener el orden social”. Bullrich lo aplaudía desde el público y los Menem la miraban sonrientes.

En esa línea, este lunes la titular de la cartera de Seguridad justificó la motosierra profunda: “Hay un mensaje de que la Argentina no aguanta ajustes cuando la que no los aguanta es la política. La Argentina quiere ajustes porque le vuelve la plata a los argentinos y deja de tenerlo la corporación política que siempre los tuvo”, subrayó. Luego, descartó su postulación a senadora nacional y contó que no había hablado de ese tema con Milei el domingo.

La ministra no quiere dejar su puesto frente a Seguridad. Durante las negociaciones con el PRO de cara al cierre de alianzas que se concretó la semana pasada, se rumoreó con que el diputado Diego Santilli quería quedarse con su ministerio. Por ahora no hubo novedades sobre ese tema, pero todo dependerá de cómo cierren las listas el próximo sábado. Allí Bullrich tiene la intención de que renueven sus bancas cuatro legisladores provinciales que le responden. Eso también puede haber sido parte del menú con el Presidente.

Los candidatos

Para encabezar la primera sección electoral por LLA suenan fuerte dos nombres: el de Santilli, muy cercano a La Libertad Avanza, y también el de Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que pasó de las filas del partido amarillo a LLA hace tan solo unos meses. Valenzuela es un dirigente de confianza de Bullrich y hay quienes opinan que, en caso de que la ministra deba presentarse como candidata a senadora nacional, pediría que alguien “de ella” quede en su lugar. Ese podría ser Valenzuela, pero, para eso, no debería ser elegido por Karina y sus armadores como cabeza de lista en la primera sección.

Los nombres que el PRO tiene como prioritarios para que ingresen en las listas son el de Santilli, el de la diputada María Florencia de Sensi y el del diputado Alejandro Finocchiaro. Santilli no quiere ser candidato y desde su entorno pujan para que en la primera sección encabece el intendente de Tres de Febrero.

En la tercera sección electoral podría ir como cabeza de lista Finocchiaro, pero todo dependerá también de quién sea el candidato del peronismo. Hay quienes aún sostienen que en esa sección en la que LLA tiene todo para perder, deberían poner a un candidato libertario vinculado a la militancia digital para incentivar la participación de ese sector. En la octava, por último, podría ocupar el primer lugar de la lista el hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni.