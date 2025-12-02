Bullrich detalló la reforma del Código Penal: se endurecen penas y se eliminan prescripciones

La iniciativa agrava penas por corrupción, homicidios, abuso sexual y narcotráfico, y establece el cumplimiento efectivo en el 82% de los delitos.

En su última actividad como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentó este lunes los detalles del proyecto de reforma integral del Código Penal impulsado por el Gobierno y confirmó que será tratado en sesiones extraordinarias.

La propuesta, elaborada junto al Ministerio de Justicia, apunta a actualizar una normativa con más de un siglo de vigencia y endurecer penas para los delitos más graves.

En una conferencia junto al vocero presidencial Manuel Adorni, la actual senadora expuso los principales lineamientos del texto que ya fue remitido al Congreso. Según el Gobierno, la reforma busca dar respuesta a los desafíos actuales del sistema penal y “cumplir un mandato social” orientado a combatir la inseguridad.

Penas más severas y fin de la prescripción en delitos graves

El proyecto eleva los mínimos penales para homicidios, robos agravados, narcotráfico, abuso sexual, pornografía infantil y trata de personas. Además, elimina la prescripción de delitos considerados especialmente lesivos, como el abuso sexual y el homicidio agravado, bajo el argumento de que el paso del tiempo no debe funcionar como una barrera para la sanción penal.

Bullrich destacó que la reforma garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos y cierra resquicios que hoy permiten que condenas menores a tres años no se ejecuten. Otro punto central es que las penas perpetuas no tendrán límite temporal: quienes sean condenados por homicidio agravado cumplirán prisión de por vida, sin reducciones.

Adorni enmarcó la iniciativa dentro de una agenda más amplia que incluye la implementación del sistema acusatorio y la baja en la edad de imputabilidad.

El mensaje político del Gobierno

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que el envío del proyecto al Congreso “marca un paso fundamental del Plan Tolerancia Cero” y sostuvo que la reforma “termina con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”. Reafirmó que el objetivo central es fortalecer la protección de las víctimas.

La Casa Rosada espera construir consensos con los bloques dialoguistas y gobernadores para avanzar en la aprobación. En paralelo, el oficialismo continúa con la agenda política: Diego Santilli se reunirá este jueves con Jorge Macri por el reclamo de coparticipación adeudada a la Ciudad, encuentro que contará con la presencia de Adorni.