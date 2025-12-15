Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol y pidió investigar el manejo de fondos de la AFA

La presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, denunció al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol, a quienes acusó de integrar una “mafia” y exigió una investigación profunda sobre el destino del dinero del fútbol argentino.

La presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció que presentó una denuncia formal contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol. Según sostuvo, ambos integrarían una estructura mafiosa que conduce el fútbol argentino y administra de manera irregular los fondos que ingresan al sistema.

Acusaciones por el uso del dinero del fútbol argentino

Bullrich afirmó que existen múltiples irregularidades en el manejo del dinero que recibe la AFA, tanto por contratos de publicidad como por los ingresos generados por la Selección argentina. En ese contexto, cuestionó el nivel de vida de los dirigentes en contraste con los premios otorgados a los futbolistas campeones del mundo.

“Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, expresó públicamente la funcionaria.

Sospechas y puntos que pidió investigar

En un fuerte mensaje, Bullrich enumeró una serie de interrogantes sobre el destino de los recursos que maneja la AFA. “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que vemos en los noticieros, me pregunto dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección”, sostuvo.

Entre los puntos que exigió que se investiguen, mencionó:

Por qué los premios a los campeones del mundo serían inferiores a los gastos en viajes internacionales de Tapia .

serían inferiores a los gastos en . El presunto rol de Sur Finanzas en el manejo de deudas de clubes “ a cambio de favores y votos ”.

en el manejo de deudas de clubes “ ”. Contrataciones de empresas vinculadas a dirigentes de la AFA.

de la AFA. La supuesta retención indebida de aportes.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable”, aseguró.

Tensión entre el Gobierno y la AFA

Bullrich remarcó que la denuncia apunta a que el Comité de Ética de la Conmebol analice la conducta de los dirigentes y el uso de los recursos del fútbol argentino. “Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, sentenció.

La presentación suma un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA, y podría derivar en una investigación internacional sobre el manejo económico del fútbol argentino.