Bullrich apuntó contra Adorni por su patrimonio y habló de una “omisión ética”

Patricia Bullrich criticó a Manuel Adorni por la polémica sobre su patrimonio y aseguró que el caso representa una “omisión ética”.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el funcionario reconociera que no había declarado más de 500 mil dólares obtenidos a través de operaciones con bitcoins realizadas entre 2013 y 2018.

La dirigente sostuvo que la situación excede la posibilidad de un simple error administrativo y calificó el episodio como una “omisión ética”. Además, remarcó que será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades derivadas de la evolución patrimonial del funcionario.

Las declaraciones se conocieron pocas horas antes de una nueva reunión de la mesa política del Gobierno nacional, en un contexto de creciente incomodidad dentro del oficialismo por la repercusión del caso.

El origen de la controversia

La polémica comenzó tras la difusión de la última declaración jurada patrimonial presentada por Adorni, en la que informó la incorporación de aproximadamente 513.000 dólares a su patrimonio familiar.

Según explicó el propio funcionario, esos fondos provienen de inversiones realizadas en bitcoins entre 2013 y 2018, cuando el valor de la criptomoneda era significativamente menor al actual. Sin embargo, las dudas surgieron a partir de que esos activos no figuraban en declaraciones juradas anteriores.

En medio de los cuestionamientos, Adorni aseguró que los fondos provenían de ahorros personales que no habían sido registrados formalmente. La explicación generó un fuerte impacto político, especialmente por la frase utilizada para defenderse: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”.

La afirmación abrió un intenso debate sobre transparencia, obligaciones patrimoniales y responsabilidades de los funcionarios públicos, además de generar cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

Una diferencia pública dentro de La Libertad Avanza

Bullrich había sido una de las primeras figuras del oficialismo en solicitar que Adorni presentara rápidamente la documentación necesaria para aclarar la situación. Sin embargo, las declaraciones conocidas este jueves marcaron un endurecimiento de su postura.

La senadora sostuvo que el Gobierno sostiene la moral como política de Estado y consideró que el caso requiere una investigación que permita determinar si existieron irregularidades en la declaración de bienes.

Sus palabras tomaron relevancia porque contrastan con la postura adoptada por el presidente Javier Milei, quien respaldó públicamente al jefe de Gabinete y consideró suficientes las explicaciones brindadas sobre el origen de los fondos.

La diferencia de criterios dejó expuesta una tensión interna dentro de La Libertad Avanza, especialmente porque Adorni ocupa un lugar estratégico dentro del esquema de poder del Gobierno y es una de las figuras más visibles de la administración nacional.

El impacto político y el escenario judicial

La controversia también comenzó a generar repercusiones fuera del oficialismo. Desde distintos sectores opositores reclamaron mayores explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario y sobre los mecanismos utilizados para exteriorizar los fondos declarados.

Bullrich incluso hizo referencia a la posibilidad de que la Justicia analice si existieron conductas vinculadas a una eventual omisión en las declaraciones patrimoniales, aunque evitó pronunciarse sobre responsabilidades penales concretas.

El caso adquiere una dimensión política mayor debido a la cercanía de Adorni con el presidente Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En los últimos meses, el jefe de Gabinete se consolidó como una de las principales voces del Gobierno y uno de los dirigentes con mayor exposición pública.