Bullrich anunció que la reforma laboral se tratará el 10 de febrero

La Libertad Avanza postergó el tratamiento del proyecto tras las críticas de la CGT y la oposición. El oficialismo buscará dictamen en comisión, pero analizará modificaciones durante el verano.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el proyecto de reforma laboral será tratado en el recinto el próximo 10 de febrero, lo que implica una postergación respecto del plan original, que preveía su aprobación el 26 de diciembre.

Según explicó la legisladora, el trabajo en comisión continuará en las próximas horas con la intención de avanzar en un dictamen, aunque aclaró que el oficialismo se tomará tiempo para analizar los cambios propuestos tanto por la CGT como por los bloques de la oposición.

La decisión se da en un contexto de fuerte tensión social, luego de la movilización a Plaza de Mayo realizada este jueves en rechazo a la iniciativa.

“Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y vamos a pasar el debate al 10 de febrero”, señaló Bullrich durante su exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

En ese marco, adelantó que el Gobierno volverá a convocar a sesiones extraordinarias. “Analizaremos todos los pedidos que nos llegaron por distintas vías y nos tomaremos alrededor de un mes y medio para estudiarlos en profundidad”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el oficialismo está “abierto a la escucha”.

Desde la oposición, el senador kirchnerista Mariano Recalde valoró la postergación del debate. “Es bueno que se prorrogue y que se escuche. Espero que las observaciones que han hecho muchísimos actores de distintos sectores se escuchen en serio”, afirmó, y advirtió que “quedaron muchas cosas sin tratar”.

La reforma laboral es uno de los proyectos centrales del Gobierno nacional y su tratamiento genera fuertes resistencias sindicales y políticas, por lo que el debate de febrero se anticipa como uno de los ejes clave del inicio del año legislativo.