Bregman pide que Bullrich explique sus vínculos con Machado 

La candidata del FIT Myriam Bregman advirtió que hará una presentación en la Justicia electoral para que Patricia Bullrich explique una serie de datos sobre sus aportantes y la presunta conexión con toda la trama de Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de vínculo con el narcotráfico y ligado a su vez al diputado en uso de licencia José Luis Espert.

En un extenso tuit, Bregman advirtió que harán una presentación ante la jueza electoral María Servini para que “en forma urgente se cite a las autoridades de la alianza La Libertad Avanza que tiene como candidatos a Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi, para que den las explicaciones del caso y, a todo evento, se inicie una investigación penal”.

“Con el estallido de la trama narco que rodea la renuncia del diputado Espert, hechos que involucran seriamente a Patricia Bullrich salen a la luz o van tomando otra importancia”, denunció.

“Entre los aportantes -registrados, “en blanco”- de la campaña del PRO de 2023 donde una de las candidatas fue Patricia Bullrich, aparece Alejandra Bada Vásquez, la mediática patroncita de Lácteos Vidal. ¿Quién es ella? Una de las dueñas de un conjunto de empresas que aparecen vinculadas a una trama muy parecida a la de Fred Machado con aviones, causas relacionadas al narcotráfico, transferencias en bancos extranjeros y vínculos con la política local. Bullrich debe explicar esas relaciones ya mismo”.

También apuntó contra Claudio Ciccarelli, el primo de Fred Machado y a quien se sindica como su testaferro y a su vez pareja de la diputada por La Libertad Avanza de Río Negro Lorena Villaverde.

“En 2022 Ciccarelli conformó Eco Friendly, una sociedad que intentó quedarse con la mina de Andacollo en Neuquén”, recordó Bregman. “Su socia era María Cecilia Roncero, pareja y socia en varias sociedades de Vidal Bada Vásquez. Hace unos meses Ciccarelli salió de Eco Friendly y entró Vidal; tienen el 95% de la sociedad con Roncero. Cuando estalló el escándalo Espert, abandonaron el proyecto Andacollo”.

Por último, señaló que “en la pericia contable realizada por el Bank of America para esa causa se encontraron una docena de operaciones entre los Bada Vázquez y la compañía de Fred Machado investigada”.