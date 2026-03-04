Brasil devaluó y el Citi advierte que Argentina podría ser la siguiente

Brasil devaluó y la Argentina tembló. El dólar volvió a cruzar los 1.400 pesos, en la suba más fuerte desde el 9 de febrero. En medio del tembladeral de los mercados globales por la guerra en Medio Oriente, el Citi advirtió que Argentina está en la lista corta de los cuatro países más expuestos a una devaluación.

“Países con bajas reservas de divisas, como la Argentina, Sri Lanka, Pakistán y Turquía, enfrentan mayores riesgos de salidas repentinas de capital y depreciación de sus monedas”, advirtió el Citi, en un informe elaborado en su casa central.

El dólar sintió el golpe de la devaluación del 2% que instrumentó Brasil. El oficial cerró en $1.435, el Tarjeta en $1.865,50, el blue en $1.425, el MEP en $1.438 y el contado con liqui en $1.481. El Central compró apenas USD 17 millones, cuando venía con un promedio diario superior a los USD 70 millones desde que arrancó el año. Y el dato más delicado fue otro: las reservas brutas cayeron USD 378 millones en una sola rueda.

El impacto externo encontró al equipo económico sin reacción. El real brasileño se devaluó 2%, el peso chileno 3,5%. Fue un día de ajuste general en monedas emergentes, pero la diferencia aparece en la respuesta local. El equipo de Caputo intervino en los mercados para frenar el dólar, en lugar de aprovechar para corregir en parte el atraso cambiario, pero el mercado no parece creer que el esquema sea sostenible.

En el Rofex se operaron cerca de USD 750 millones en la posición marzo. Además, el bono dólar linked D30A6 movió alrededor de USD 300 millones. Son instrumentos para cubrirse ante una devaluación futura. Cuando el Banco Central vende contratos de dólar futuro, busca contener expectativas y ponerle un techo al precio implícito. Es una intervención directa sobre el mercado. El economista Sergio Chouza de la consultora Sarandí lo sintetizó con ironía: “Vendieron rofex y la D30A6 como si no hubiera mañana”.

Caputo afirmó que la Argentina está blindada. Que el mejor escudo frente a un shock externo es una macro ordenada. Que el alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel fortalece la posición del país. Y habló de un “blin­daje” que crea una “macro sólida”.

“El mejor escudo frente a un shock externo es tener la macroeconomía lo más ordenada posible, esa es la mejor manera de defenderse y eso es lo que estamos haciendo. También, estar del lado correcto a nivel mundial, afortunadamente el presidente ha determinado desde el día uno que es un aliado estratégico de Estados Unidos e Israel”, argumentó.

Sin embargo, los hechos muestran otra dinámica. Si el blindaje fuera tan sólido, no haría falta una intervención de semejante magnitud para contener expectativas. El gobierno opera en el mercado en dirección opuesta a su discurso

La economía argentina, con reservas negativas, fuerte exposición a deuda en pesos indexada y necesidad constante de refinanciar vencimientos en dólares, es hipersensible a los shock externos, como quedó en evidencia este martes, ante una oscilación en la moneda de Brasil.