Boom de galpones de importados en el Conurbano: precios en dólares, filas y furor por electrodomésticos y juguetes

Lejos de Once, Shein o Aliexpress, crecen en el Conurbano bonaerense los galpones de productos importados que venden electrodomésticos, juguetes y bazar a precios similares a los de las apps extranjeras. Los valores se exhiben en dólares, se puede pagar en pesos, hay descuentos en efectivo y las importaciones de algunos rubros crecieron hasta 248,9% en 2025, impulsadas por la apertura económica.

En distintos puntos del Gran Buenos Aires, enormes galpones de productos importados se convirtieron en un fenómeno de consumo que atrae a miles de personas por día. Allí se venden electrodomésticos, juguetes, tecnología y artículos para el hogar a precios que hasta hace poco solo se encontraban en plataformas internacionales.

Los locales funcionan como depósitos abiertos al público: los productos se exhiben sin grandes montajes, con precios en dólares, pero con la posibilidad de pagar en pesos, transferencia o efectivo, modalidad que suele ofrecer descuentos de entre 5% y 15%.

Precios bajos que explican las largas filas

Un dron a $60.000, una pava eléctrica a $13.000 o un oxímetro a $3.000 son algunos de los valores que explican el furor. En muchos casos, los mismos artículos cuestan hasta el doble en comercios tradicionales o tiendas online locales.

En la previa a las fiestas, locales como Kiranimport, en Ituzaingó, registraron picos de entre 8.000 y 10.000 personas por día, con filas que rodeaban el galpón y clientes que recorrían durante horas los pasillos para comparar precios.

Electrodomésticos y juguetes, los más buscados

Según relatan compradores y empleados, los electrodomésticos encabezan las ventas, seguidos por juguetes, especialmente en fechas clave como Navidad y Reyes.

“Con poco dinero podés comprar varios regalos”, repiten los clientes, que destacan que la plata rinde más frente a otros circuitos comerciales. Un metegol portátil o un juego de básquet, por ejemplo, se consigue a casi la mitad del precio que en tiendas online.

Un modelo distinto a Once o las apps

A diferencia de Once o de plataformas como Shein o Aliexpress, estos galpones permiten ver y tocar los productos antes de comprarlos, sin tiempos de espera ni costos de envío internacional.

Además, la cercanía barrial reduce gastos de traslado y tiempo, un punto valorado por quienes viven lejos del centro porteño.

Qué explica el boom de los importados

El fenómeno se apoya en un contexto de apertura económica, baja de impuestos y mayor ingreso de bienes del exterior. Según datos recientes, las importaciones crecieron con fuerza en algunos rubros:

Electrodomésticos, baterías y lámparas : + 248,9%

: + Motos y bicicletas : + 124,6%

: + Alimentos : + 77,4%

: + Indumentaria : + 61,8%

: + Marroquinería: +44,7%

Estos cinco sectores concentraron casi el 50% de las importaciones de bienes de consumo entre enero y septiembre de 2025.

Impacto en la industria local

Especialistas señalan que la estructura de estos galpones, con bajos costos de exhibición y venta directa sin intermediarios, les permite ofrecer precios más competitivos que los comercios tradicionales.

Desde el sector económico advierten que la industria nacional enfrenta el desafío de reducir costos para competir, aunque reconocen que en algunos casos los productos importados resultan más baratos por escala y productividad.

Un fenómeno que se expande

El auge no se limita al oeste del Conurbano. Galpones similares funcionan en Merlo, San Justo, González Catán, Burzaco, Virrey del Pino y Quilmes, con venta minorista, mayorista y fuerte presencia en canales de WhatsApp, donde informan precios y promociones.

Con filas, descuentos y precios bajos, los galpones de importados ya se consolidaron como una nueva forma de consumo masivo en el Conurbano, impulsada por la búsqueda de ahorro en un contexto de bolsillos ajustados.