Bomberos Voluntarios avanzaron en su agenda legislativa pese a la suspensión de la Comisión

Autoridades del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios mantuvieron reuniones con diputados nacionales para impulsar modificaciones a la Ley 27.629 y fortalecer el financiamiento y la operatividad del sector.

A pesar de la suspensión por razones de fuerza mayor de la reunión prevista en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios decidió avanzar con su agenda institucional en el Congreso.

Con la anuencia del presidente del Consejo Nacional, Ing. Carlos Milanesi, representantes del sistema —entre ellos el titular de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, Milton Canale, y el secretario Lorenzo Lorente— se trasladaron al Anexo de la Cámara baja, donde mantuvieron reuniones de trabajo con legisladores nacionales.

Participaron de los encuentros el diputado José Peluc (La Libertad Avanza – San Juan), presidente de la Comisión; la diputada Karina Maureira (La Neuquinidad – Neuquén); el diputado Pablo Todero (Unión por la Patria – Neuquén); y la diputada Soledad Mondaca (La Libertad Avanza – Neuquén).

Durante las reuniones se abordaron temas considerados estratégicos para el fortalecimiento operativo y financiero del sistema. Entre ellos, la modificación del artículo 3º de la Ley 27.629 para incorporar expresamente al GLP y al GNC distribuidos por redes dentro de los beneficios previstos, garantizando igualdad federal en el acceso a exenciones.

Asimismo, se planteó la habilitación de la modalidad de pago al exterior para la adquisición de equipamiento, tecnología y vehículos específicos, y la optimización del régimen de recupero del IVA contemplado en la misma norma, con el objetivo de mejorar su implementación y alcance.

Según informaron desde el Sistema Nacional, los encuentros fueron “altamente positivos” y los legisladores manifestaron su compromiso de acompañar, en primer término, el proyecto de modificación del artículo 3º presentado por el diputado Pablo Todero, referido a la inclusión del GLP y el GNC distribuidos por red.

En relación con los demás puntos, se acordó avanzar técnicamente para su posterior tratamiento legislativo.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reafirmó su vocación de diálogo institucional y su compromiso permanente con la prevención de incendios, la protección de vidas y la defensa de los recursos naturales en todo el país.