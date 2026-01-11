Bomberos agradecieron a profesionales de la salud que asisten a las brigadas en Los Alerces

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin destacó el trabajo voluntario de un equipo interdisciplinario de salud que brinda asistencia y acompañamiento a los brigadistas que combaten los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.

En medio de las extensas jornadas de combate contra los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin expresó su profundo agradecimiento a un grupo de profesionales de la salud que brinda asistencia integral a las brigadas que trabajan en el frente del fuego.

El reconocimiento apunta a un equipo interdisciplinario que, de manera voluntaria y solidaria, acompaña a los bomberos en tareas clave de prevención, contención y recuperación física, fundamentales para sostener el esfuerzo operativo en un escenario extremo.

Un respaldo clave en plena emergencia

Desde la institución remarcaron que el acompañamiento sanitario resulta esencial para quienes “ponen el cuerpo día a día en el fuego”. La asistencia no solo incluye atención médica, sino también kinesiología, enfermería y contención social, en un contexto de alto desgaste físico y emocional.

El trabajo se enmarca en un proyecto de Bienestar Integral y Asistencia Preventiva, orientado a cuidar la salud de los brigadistas mientras continúan las tareas para contener los focos ígneos en uno de los parques nacionales más importantes de la Patagonia.

Los profesionales reconocidos

El agradecimiento institucional destacó especialmente a las Licenciadas en Enfermería María Vicenta Barrios, Lic. en Kinesiología Mariana Graciela Pezzi, Lic. en Trabajo Social Carina Bonan, la doctora Georgina Tola, el Lic. en Kinesiología Ariel Solís, Rocío de Miguel, y a todos los profesionales que se suman de manera constante a esta iniciativa solidaria.

“Su compromiso, empatía y entrega son un sostén invaluable”, expresaron desde Bomberos Voluntarios de Trevelin, al subrayar que el trabajo articulado entre salud y emergencia marca una diferencia concreta en el terreno.

Ejemplo de trabajo comunitario

En un contexto atravesado por incendios de gran magnitud, la acción de este equipo sanitario fue destacada como un ejemplo de trabajo en equipo y vocación de servicio, reforzando el valor de la solidaridad comunitaria frente a una de las emergencias ambientales más complejas de la región.

Mientras continúan los operativos en Los Alerces, el reconocimiento pone en primer plano una tarea silenciosa pero indispensable: cuidar a quienes cuidan.