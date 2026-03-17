Bloquearon en Argentina a Polymarket: los motivos detrás de la medida

La plataforma de mercados de predicción fue restringida por el Ente Nacional de Comunicaciones tras una orden judicial. El sitio fue señalado por operar como apuestas online sin licencia en el país.

En una decisión que generó impacto en el ecosistema tecnológico y financiero, la Justicia argentina ordenó bloquear el acceso a Polymarket, el sitio de mercados de predicción basado en blockchain más popular del mundo.

La medida fue ejecutada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que dispuso restricciones para impedir que usuarios con IP argentina ingresen al dominio oficial de la plataforma.

Por qué bloquearon Polymarket

El argumento principal detrás de la decisión judicial es que el sitio no cuenta con licencias para operar en el país. Según fuentes judiciales, Polymarket fue catalogado como parte del universo de apuestas online no autorizadas.

La normativa argentina establece que cualquier plataforma que permita realizar apuestas o juegos de azar debe tener autorización de los organismos reguladores de cada jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esa función la cumple la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

Al operar sin estos permisos, el sitio fue señalado por promover juego online clandestino.

El crecimiento global y su uso en Argentina

Polymarket ganó notoriedad mundial durante las elecciones en Estados Unidos y otros eventos geopolíticos, donde millones de usuarios apostaron sobre distintos resultados.

En Argentina, su uso también creció de forma acelerada gracias a la posibilidad de operar con stablecoins como USD Coin (USDC), lo que permitía participar en mercados que iban desde la política hasta el precio del dólar.

Sin embargo, el avance de las autoridades contra la ludopatía online, especialmente entre jóvenes, puso a este tipo de plataformas en la mira.

La orden de bloqueo fue enviada a los principales proveedores de servicios de internet del país, que comenzaron a aplicar las restricciones de acceso.

Qué pueden hacer los usuarios afectados

Aunque el sitio principal quedó bloqueado, especialistas señalan que la naturaleza descentralizada de la plataforma dificulta su control total.

Usuarios que tengan fondos dentro del sistema podrían seguir accediendo mediante redes privadas virtuales (VPN) u otras interfaces alternativas para retirar su dinero.

Además, expertos en derecho informático advierten que este tipo de bloqueos suelen ser difíciles de sostener en el tiempo debido a la aparición de dominios espejo y a la propia arquitectura de la Web3.

Cómo funciona Polymarket

A diferencia de un sitio de apuestas tradicional, Polymarket funciona como un mercado de predicciones descentralizado construido sobre la red blockchain de Polygon.

El sistema se asemeja a una bolsa de valores: en lugar de comprar acciones, los usuarios adquieren participaciones sobre el resultado de eventos futuros, como elecciones, indicadores económicos, precios de criptomonedas o premios culturales.

El precio de esas participaciones refleja la probabilidad estimada de que ocurra un evento. Por ejemplo, si una opción cuesta 0,70 dólares, el mercado interpreta que existe un 70% de probabilidades de que ese resultado se concrete.

Por este motivo, analistas y medios internacionales llegaron a utilizar la plataforma como una herramienta alternativa para medir probabilidades, bajo la idea de que los mercados con dinero en juego suelen anticipar tendencias con mayor precisión que muchas encuestas tradicionales.