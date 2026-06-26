Banco Nación lanza una línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

La nueva herramienta permitirá regularizar deudas de consumo en situación irregular con plazos de hasta 10 años, tasas fijas desde el 12% y una opción para limitar el aumento de las cuotas según la evolución de los salarios.

El Banco Nación anunció el lanzamiento de una nueva línea de créditos en UVA destinada a personas con deudas de consumo en mora, como parte de su Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad. La iniciativa comenzará a regir el próximo lunes 29 de junio y busca ofrecer una alternativa para refinanciar obligaciones vencidas y recuperar la capacidad de pago.

La nueva herramienta permitirá refinanciar deudas originadas tanto en pesos como en UVA, bajo esta última modalidad con actualización por CER. Está dirigida a clientes clasificados en situación irregular (categorías 3, 4 y 5 del Banco Central) e incluye a trabajadores en actividad, jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación, además de autónomos, monotributistas y otros usuarios que no cobren sus ingresos en la entidad.

También podrán acceder deudores del segmento de microempresas y emprendedores cuando las obligaciones correspondan a cartera de consumo.

La línea ofrece un plazo de hasta 120 meses (10 años) con sistema de amortización francés. La tasa será fija del 12% nominal anual para quienes acrediten sus haberes en el Banco Nación y del 14% para el resto de los clientes. Para conservar la tasa preferencial será necesario mantener el cobro de haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

Además, quienes perciban sus ingresos en el Banco podrán contratar una opción que limita el crecimiento de las cuotas mediante el índice de Variación Salarial (CVS). De esta manera, si el valor de la cuota ajustada por UVA supera la evolución de los salarios, se aplicará el tope establecido por ese índice.

La nueva propuesta se suma a otras herramientas de refinanciación que el Banco Nación ya puso en marcha, como la unificación de deudas para clientes con buen historial crediticio, la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito y la consolidación de deudas contraídas tanto en la entidad como en otros bancos.

Los interesados podrán solicitar la refinanciación o recibir asesoramiento a partir del lunes 29 de junio en cualquiera de las sucursales del Banco Nación.