Banalizar el Nunca Mas, la única propuesta de campaña de Javier Milei 

Javier Milei desembarcó en la ciudad de La Plata y le dio inicio formal a la campaña en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre. Su discurso, como ya es costumbre, estuvo cargado de violencia y descalificaciones para sus adversarios políticos, buscó nacionalizar la discusión provincial e insistió en la polarización con el Kirchnerismo. Por más de dos horas, él y sus candidatos repitieron como un mantra el eje central de la campaña que es “Kirchnerismo Nunca Más”, una banalización de la frase que eligió la CONADEP para titular su informe sobre el genocidio cometido en la última dictadura. El mandatario acusó a la oposición de “querer llevarnos a Venezuela, Cuba o Corea del Norte”, y expulsó: “Quieren que ustedes sean esclavos, como en el comunismo”. El público, mientras tanto, cantaba “Nunca más”, y él les respondió desde el escenario: “No digan Nunca más, que las almas nobles se ofenden”. Uno de los militantes le gritó: “Los kukas están cagados en las patas”, y Milei dijo: “Sí, claro. Tienen pesadillas violetas”.

En línea con sus alusiones al comunismo, el presidente opinó que “estas elecciones se tratan de romper las cadenas soviéticas que nos detuvieron todos estos años”, y arriesgó que el gobierno de Kicillof “es la versión más degenerada del kirchnerismo porque lo conduce un comunista confeso que desangra a la provincia para alimentar a una tropa de burócratas calientasillas”.

El acto había sido convocado a las cinco de la tarde en el Club Atenas. A esa hora los militantes comenzaron a llegar en distintos micros, disfrazados de leones, con remeras violetas y banderas amarillas y con otras que simulaban ser un dólar con la cara de Milei. Sin embargo, no los dejaron ingresar hasta pasadas las 18. Junto con los militantes también ingresaron los candidatos y algunos dirigentes nacionales de LLA.

Cerca de las seis y media de la tarde hicieron su entrada triunfal los dirigentes del PRO pintados de violeta, que fueron los que negociaron lugares en las listas con Karina y Pareja. Llegaron juntos Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. Según confirmó Ritondo, Santilli será candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires para la elección de octubre.

Los discursos empezaron cerca de las 19.30. Habló Sebastián Pareja y luego los ocho candidatos que encabezan cada una de las listas. Karina Milei estuvo sobre el escenario, pero no emitió palabra. Ella llegó con su hermano y el vocero Manuel Adorni. El Presidente ingresó último y lo hizo caminando entre el público al ritmo de la versión libertaria del tema Panic Show, de La Renga. Abajo del escenario se ubicaron Manuel Adorni, Martín Menem, el ministro de Defensa Luis Petri y Espert, entre otros.

Horas antes de viajar a La Plata Karina Milei se había reunido en Casa Rosada con Ritondo y con Pareja para terminar de diagramar el acto y sumar al PRO a la mesa de la estrategia de campaña. Luego desde la cuenta oficial de LLA compartieron un flyer que decía: “Hoy los vamos a conocer. Gran lanzamiento de campaña”, y una imagen de Milei con los ocho candidatos portando armas, en una especie de parodia de un póster de la película “Los Indestructibles”, que protagoniza Sylvester Stallone.

El problema que está teniendo LLA es que, si bien la idea de los “estrategas” de campaña es nacionalizar la discusión, la mayoría de los candidatos son ignotos y, por eso, necesitan que Milei aparezca con ellos todo el tiempo para respaldarlos. En un inicio la idea fue que el Presidente no se meta lleno en la campaña bonaerense, pero los planes cambiaron por encuestas que los dan abajo del peronismo. La semana que viene Milei estará en Junin, la otra en Lomas de Zamora, y cerraría la campaña en Moreno.

De “zombies” y “degenerados”

El mandatario se vio en la obligación de aparecer en la provincia de Buenos Aires por el desconocimiento que hay de sus candidatos. Al comienzo de su discurso empezó por nombrar a cada uno de ellos y luego se dedicó a criticar al kirchnerismo. Esta vez trató a sus adversarios de “zombies”, “parásitos mentales” y “degenerados”. “Que lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”, disparó y describió a los ocho cabeza de lista como “los encargados de portar la antorcha de la libertad en la provincia y de ponerle freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo”. Desde el público gritaban: “Hijos de puta”.

En reiteradas ocasiones mencionó la inseguridad, uno de los ejes centrales de la campaña, y dijo que la provincia “está bañada en sangre”. En ese momento pidió un aplauso para la ministra de seguridad Patricia Bullrich, que sería la candidata a senadora por CABA en las listas nacionales. Desde el oficialismo confirmaron que el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires será José Luis Espert. Él estuvo ubicado en primera fila con una bandera de LLA en sus hombros.

El mandatario también buscó usar el discurso de campaña para desresponsabilizar a su Gobierno por las muertes en el marco de la causa por el uso de fentanilo contaminado. Dijo que Ariel García Furfaro, dueño de HBL Farma, “debería estar preso”, y disparó: “Hubo un encubrimiento atroz de parte del kirchnerismo”. “¿Les parece casualidad que justo el hermano del ministro de Salud bonaerense sea el juez que tiene la causa? Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó al país“.

El juez Ernesto Kreplak le respondió: “Le recuerdo al Presidente que su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”.

Milei aseguró, por otra parte, que Kicillof “no solo gasta mucho, sino que gasta mal”, además de “llenar la provincia de ñoquis” y el público vitoreaba: “Intervención, intervención”. En ese momento, el Presidente agarró una motosierra que le dio un espectador y, entre carcajadas, la levantó al cielo con las dos manos. También criticó la decisión del gobernador de desdoblar las elecciones y dijo que lo hizo porque tenía miedo de perder: “Son como un animal rabioso y acorralado”, expresó.

En otro tramo de su alocución recordó que en un discurso anterior dijo que no iba a insultar más. “Me comprometí a no insultar porque noté que le estaba dando un refugio a los críticos de las formas, para que no discutir el contenido”, reflexiono. Luego, añadió que prometía mantener esa promesa, pero solo “si se trata de interlocutores de buena fe”. “No la voy a mantener con gente que robó tanto que solo puede salir al balcón a dos personas que la van a visitar”, se excusó. El público le respondió: “Tobillera, tobillera”, y “Faloperos”. Después de decir que no insultaría más, subrayó que con el kirchnerismo no se puede discutir de manera “civilizada”, porque son “zombies, termos y cabezas de pulpo”. Y finalizó: “El kirchnerismo es así, te quiebran las piernas para venderte la silla de ruedas con sobreprecio y después pretenden que les des las gracias por la gestión”.

Los candidatos

Los ocho candidatos tuvieron intervenciones de menos de diez minutos. Todos arrancaban con una presentación personal y, después de decir su nombre, aclaraban que lo hacían “por si no me conocen”. El denominador común fue “el odio al kirchnerismo”, y la repetición como un mantra de la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”. Valenzuela, por ejemplo, dijo “Nunca más a un estado kirchnerista empobrecedor”, y se quejó de las tasas que ponen en los municipios “hasta al trencito de la alegría”.

Montenegro agregó que el kirchnerismo defiende a los “usurpadores chorros, fisuras y trapitos”, y que en La Libertad Avanza “no son tibios y tienen mucho huevo”. Liberman, a su turno, se presentó como “una de las personas más antikirchneristas de este país”. Y Speroni trató al kirchnerismo como “la barbarie”. Adorni, por último, después de preguntar al público si era parecido a su hermano, vociferó: “El kirchnerismo es lo peor que le pasó al país y a la provincia de Buenos Aires”.

Los pubertarios

El evento, al que asistieron unas tres mil personas, fue rodeado por un fuerte operativo de seguridad que incluía efectivos de gendarmería nacional, de la Policía Federal y de personal de empresas privadas. Para ingresar al lugar había un doble cacheo y a la prensa, que quedó todo el acto afuera del edificio, la hacían pasar por un detector de metales. Además de los efectivos, entre el público había vendedores ambulantes con el típico merchandising libertario: banderas del león, pins, gorras y remeras que decían: “Elijo creer”.

Esa fue una de las consignas que, además del “Nunca más al kirchnerismo”, repetían todo el tiempo los asistentes. Una de ellas es Mónica, que tiene unos 50 años y es de Berisso. Ella asegura que vino al acto para “apoyar al Presidente”. “Qué querés que te diga.. venimos de 20 años de lo mismo y esto es algo nuevo. A todos nos toca en el bolsillo porque somos gente trabajadora, pero hay que tener fe y paciencia”, opina.

Otro es Santino, que tiene 22 años y es estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad de La Plata. Él asegura que es un “defensor de las ideas de la libertad” y que hasta se anotó como encargado de escuela para fiscalizar en las próximas elecciones. “Milei nos propone un futuro y yo acá voy a votar al que Milei me diga que es de su confianza”, indica. Verónica, en tanto, vino desde Zárate junto a su marido. Él se quiso disfrazar de león y no puede hablar porque todos le piden sacarse una foto. Ella cuenta que apoyan a Milei porque “es el camino para el cambio”. Y convencida remarca: “A mi Milei me encanta por sus formas. Por eso lo empecé a seguir”. Añade que “la cosa está jodida”, pero que cree que “hay que tener mucha esperanza en nuestro presidente”.

A su lado está Sergio. Él y su señora son docentes de la escuela pública. Hace muchos años militaban en el Partido Obrero, después bancaron a Macri y ahora se hicieron libertarios y hasta fiscalizaron para LLA. Sergio dice que “el estado no funciona porque está lleno de vagos”, y que no le molesta la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, porque “el peronismo hizo de los derechos humanos un curro”. No quiere a Pareja y a muchos de los candidatos porque dice que “son más de lo mismo”, pero agrega que confía en el Presidente “más allá de los nombres particulares”.