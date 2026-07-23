Axel Kicillof evalúa un viaje a China con empresarios que buscan ingresar al mercado asiático

Axel Kicillof evalúa un viaje a China junto a un grupo de empresarios argentinos que quieren ingresar al mercado asiático. El gobernador recibió una invitación para llevar empresas bonaerenses a la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghai.

Desde el entorno de Kicillof confirman la invitación a participar del evento, pero reconocen que puede haber superposición de agenda y que eso lleve a suspender el viaje.

Sucede que la exposición es del 5 al 10 de noviembre, fecha que podría coincidir con la visita del Papa León XIV a la Argentina. La gira del Sumo Pontífice no fue aún confirmada por la Santa Sede. Sin embargo, tanto Javier Milei como el canciller Pablo Quirno señalaron que noviembre aparece como la fecha tentativa para una visita que también incluiría Perú y Uruguay.

Por lo pronto, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, confirmó este jueves que una comitiva del Vaticano recorrió Argentina para evaluar los posibles lugares que visitaría el Papa.

Los enviados del Vaticano analizaron los destinos de una eventual gira con el fin de diagramar la logística para un viaje de tal magnitud y dimensión. Según informó el sitio Infovaticana, la delegación de la Secretaría de Estado se reunió con autoridades del Gobierno nacional, la Casa Militar y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina para trazar cuestiones de seguridad y protocolo.

Según esa publicación, entre las alternativas analizadas figuran una actividad en el Teatro Colón, una misa multitudinaria en Buenos Aires, una visita a Córdoba y otra al santuario de Luján, además de una audiencia con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El último viaje al exterior de Kicillof fue en abril cuando voló a España para participar en Barcelona como orador principal en la Movilización Global Progresista.