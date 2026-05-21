Avanzan negociaciones para que argentinos viajen a Estados Unidos sin visa desde 2027

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó avances para que Argentina se incorpore al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos. De concretarse, los ciudadanos podrán ingresar por turismo o negocios hasta por 90 días sin trámite consular previo.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno argentino avanza en las negociaciones para incorporarse al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) de Estados Unidos, lo que permitiría a ciudadanos argentinos viajar al país norteamericano por turismo o negocios durante estadías de hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa consular.

La funcionaria estimó que, si se cumplen los pasos técnicos y administrativos exigidos por Washington, el beneficio podría estar operativo durante los primeros meses de 2027.

“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a comienzos de 2027 esto ya esté en funcionamiento”, sostuvo Monteoliva durante una entrevista televisiva.

La ministra aclaró que el proceso excede al área de Seguridad e involucra también a la Cancillería, el Ministerio del Interior y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), debido a los estándares internacionales vinculados al intercambio seguro de información y la trazabilidad de datos migratorios.

“No es solamente una decisión política o administrativa; hay una serie de pasos técnicos que estamos cumpliendo”, explicó.

Monteoliva indicó además que mantuvo reuniones con la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, responsable del seguimiento del programa Visa Waiver, y aseguró que las autoridades norteamericanas reciben reportes periódicos sobre los avances argentinos.

Uno de los puntos centrales del proceso es garantizar la calidad y confiabilidad de los sistemas de información compartidos entre ambos países, requisito indispensable para integrar el esquema migratorio preferencial.

En ese contexto, la funcionaria destacó la relación bilateral con Washington y sostuvo que autoridades estadounidenses reconocieron avances argentinos en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el terrorismo, al tiempo que definió al país como un socio estratégico de Estados Unidos en América Latina.

Monteoliva también se refirió al operativo Tribuna Segura de cara al Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según detalló, el Gobierno argentino ya compartió con autoridades estadounidenses una base de datos con 21.000 personas con restricciones de admisión a estadios por antecedentes vinculados a hechos de violencia en espectáculos deportivos.

A ese listado se sumaron otros 13.000 deudores alimentarios morosos, incorporados mediante un convenio con la Ciudad de Buenos Aires, elevando a 34.000 el total de argentinos con restricciones para ingresar a sedes deportivas durante la Copa del Mundo.

La ministra explicó que estos controles forman parte de un sistema permanente de cooperación internacional para impedir el ingreso de personas alcanzadas por sanciones o restricciones judiciales.

En el plano interno, Monteoliva aseguró que el gabinete nacional mantiene una plena coincidencia respecto al rumbo político del Gobierno de Javier Milei, más allá de eventuales diferencias de gestión.

Además, anunció que el Ejecutivo trabaja en una recomposición salarial para las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, y destacó mejoras recientes en la cobertura médica para efectivos tras la adjudicación del servicio a Medicus para personal de Prefectura y Gendarmería.

Finalmente, informó que ya fueron destruidos más de 4.500 teléfonos celulares secuestrados en cárceles argentinas, en operativos coordinados con la Justicia para impedir comunicaciones ilegales desde establecimientos penitenciarios y reducir delitos organizados desde el interior de los penales.