Avanzan con un armado seccional en el centro de la provincia y se muestran con los Passaglia

La atomización generada con el cataclismo de Juntos hizo que en el reordenamiento de 2025 varios espacios compitan dispersos en distintas alianzas y algunos con boleta corta a nivel municipal.

Eso se evidenció con fuerza en la Séptima (centro bonaerense) donde, ahora, se está moldeando un armado de corte seccional para sumar volumen y darle más fuerza a las candidaturas locales de cara a 2027.

Bajo esa clave, la experiencia de Hechos en la Segunda sección durante las pasadas legislativas sedujo a los integrantes de esta incipiente construcción en la Séptima que, el último viernes, visitaron San Nicolás para reunirse con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia.

Este grupo de la Séptima está integrado, entre otros, por Juan Cravero (Roque Pérez), Martiniano Valerga (General Alvear), Vladimir Wuovich (Saladillo), Nicolás Morán (Bolivar) y Jorge Ferrarello (Azul), todos con experiencia en haber encabezado boletas y, en algunos casos, ganar elecciones.

Además, al armado lo integra el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, que tuvo un paso fugáz por La Libertad Avanza, de donde se fue previo al cierre de listas hacia las últimas legislativas, cuando su espacio jugó con boleta corta y logró imponerse.

“El grupo se armó con denominadores comunes: todos destratados arriba y todos con el objetivo de competir por las intendencias”, dijo a LPO uno de los miembros de este armado. Por lo pronto, aseguran no tener definido un alineamiento de escala provincial y nacional.

“Hablamos muy bien con los Passaglia pero estamos escuchando a todos y veremos con el tiempo qué haremos”, agregaron.

Pero sí avisaron que ya está “garantizada” una propuesta seccional del espacio, en caso de no lograr un acuerdo electoral que implique integrar una alianza con paraguas nacional y provincial.

Ahí es donde entra como referencia la experiencia de Hechos, el sello creado por los hermanos Passaglia en la última elección. Además de San Nicolás, a Hechos se sumó el año pasado el intendente PRO de Pergamino, Javier Martínez, además de presentar propuestas locales en todos los distritos del norte bonaerense.

La confluencia de los dos distritos más fuertes de la Segunda, provocó que Hechos meta tres bancas en la Legislatura bonaerense. “Eso mostró que los armados locales podemos hacer valer nuestra fuerza y no entregarla a las lapiceras de arriba”, analizó una fuente del espacio.

Más allá de eso, los Passaglia dieron una señal de perspectiva de expansión provincial del sello, al darle en 2025 la boleta de su espacio a candidatos locales de otras secciones, como pasó en la Quinta con Juan Manazzoni en Tandil pero también en la Séptima con Nicolás Morán y Juan Cravero.

Ya con ese antecedente, se generó el encuentro del último viernes en el municipio nicoleño, reunión articulada por Marcelo Dimaggio, hombre cercano a Sebastián García De Luca y ex armador de Patricia Bullrich.

“Hoy tenemos en la sumatoria el 25 por ciento en votos de la Séptima. Los vamos a hacer valer en cualquier esquema de alianza electoral”, señalaron a LPO cerca de este grupo.

Como sea, ese potencial volumen electoral preocupa en La Libertad Avanza. “El tema es Ramiro (Egüen), que en 25 de Mayo ganó solo y si hacen un buen armado se quedan con la sección. Y (Ezequiel) Galli que está poniendo huevos ahí también”, dijo a LPO una fuente del esquema libertario de Olavarría.

Por lo pronto, en la nueva construcción seccional señalaron que el objetivo es moverse “en bloque” y armar “de abajo hacia arriba, con territorialismo en los distritos”. Eso, a la espera de cómo se va a reordenar el tablero político provincial.