Avanza la causa contra Espert: declaró un directivo de la empresa de aviones que usó el excandidato 

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi avanzó en la causa por supuesto lavado de dinero en la campaña electoral para la presidencia de José Luis Espert en 2019. Esta mañana declaró, durante tres horas, Horacio Rodríguez, convocado por ser accionista de la empresa “Med Aviación S.A”, una de las que concesionaban naves de Fred Machado. La denuncia que motorizó la declaración testimonial de esta mañana fue presentada en abril de 2021.

Rodríguez fue citado en relación a los 36 vuelos documentados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los que Espert utilizó aviones de esa empresa durante 2019. Al retirarse de Comodoro Py 2002, por una puerta lateral, Rodríguez sólo dijo a la prensa que no era presidente de la empresa.

Como informó Página/12, un informe de la PSA precisó que en cinco de los 36 vuelos, Espert coincidió con el dueño de las aeronaves. No fue solo el conocido traslado a Viedma para la presentación del libro del actual diputado y ex primer candidato de la Alianza La Libertad Avanza. También compartió un viaje con Machado a Catamarca, otro de San Fernando a Villa María y los tramos de Viedma a Bahía Blanca y de ahí de nuevo al aeropuerto bonaerense.

De manera paralela, el fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, tenía previsto escuchar pasado el mediodía en declaraciones de descargo a quienes estuvieron a cargo de la tesorería del partido Unite, que llevaba como candidato presidencial a Espert en 2019.

Se trata de la legisladora porteña de La Libertad Avanza Lucía Montenegro y su padre Antonio, quien era tesorero de Unite.

La legisladora libertaria era la segunda en responsabilidad de la contabilidad de aquel sello, cuyo titular era José Bonacci, padre de la diputada nacional de LLA Rocío Bonacci.

Además de esta causa, en San Isidro, tramita otra a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli por la denuncia de Juan Grabois, vinculada a por lo menos 200 mil dólares que Espert recibió de empresas vinculadas a Machado cuando era candidato a Presidente en 2019.