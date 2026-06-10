Autos 0 km más baratos de junio en Argentina: cuáles son y cuánto cuestan

El Renault Kwid lidera el ranking de los modelos más accesibles del mercado. La lista incluye opciones nacionales e importadas, con presencia de un vehículo eléctrico que marca tendencia en el segmento de entrada.

Los precios de los autos 0 km volvieron a actualizarse en junio en Argentina y el mercado ya definió el ranking de los modelos más económicos disponibles. En un contexto de mayor competencia y diversidad de oferta, aparecen alternativas urbanas, de bajo consumo y orientadas a quienes buscan su primer vehículo.

El modelo más barato del país sigue siendo el Renault Kwid, que se mantiene como la principal puerta de acceso al mercado de autos nuevos. Su propuesta combina dimensiones compactas, consumo reducido y costos de mantenimiento bajos.

En segundo lugar se ubica el JMEV Easy EV, un modelo eléctrico importado desde China que gana terreno en el segmento y se posiciona como una de las opciones más accesibles entre los vehículos de nueva generación.

El ranking continúa con el Hyundai HB20, Fiat Mobi, Suzuki Swift Hybrid, Fiat Argo, Peugeot 208 Active, Chevrolet Onix LT, Fiat Cronos Live y Citroën C3 VTi Feel, completando el top de los 10 autos 0 km más baratos del país.

Los valores actuales se ubican entre los $25,7 millones y los $32,1 millones, dependiendo del modelo y la versión. Si bien siguen siendo cifras elevadas, la mayor competencia entre marcas e importadores amplió la oferta en el segmento de entrada.

La irrupción de modelos híbridos y eléctricos también comienza a modificar el panorama del mercado automotor argentino, especialmente en el rango de vehículos urbanos.