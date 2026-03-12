Autorizan un nuevo aumento y los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones

Tras el acuerdo paritario de los trabajadores del Congreso, las dietas de los integrantes del Senado de la Nación Argentina superarán los 11,6 millones de pesos desde marzo.

Los integrantes del Senado de la Nación Argentina recibirán un nuevo incremento salarial luego del acuerdo paritario alcanzado por los trabajadores legislativos, lo que elevará sus dietas a más de $11,6 millones mensuales a partir de marzo.

El aumento surge del convenio firmado por los gremios que representan al personal del Congreso —Asociación del Personal Legislativo, ATE y UPCN— que acordaron una suba salarial acumulada del 12,5% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Debido a que las dietas de los senadores están atadas al esquema salarial de los trabajadores legislativos, la actualización impacta directamente en sus ingresos.

El acuerdo contempla incrementos progresivos distribuidos en varios tramos: un 2% retroactivo en diciembre, 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

Hasta noviembre de 2025, el salario bruto de los senadores se estimaba en $10,2 millones, compuesto por 2.500 módulos salariales, más 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo.

Desde los gremios legislativos aclararon que el acuerdo alcanzado representa “un alivio” para el personal, aunque remarcaron que el incremento del 12,5% acumulado no implica el cierre de las negociaciones salariales.

Fuentes parlamentarias señalaron además que las gestiones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habrían contribuido a acelerar el acuerdo paritario ante el malestar de asesores que pasaron desde el Ejecutivo a su despacho en el Senado.

En contraste, los salarios de los integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina no están atados al sueldo del personal legislativo. Actualmente, cada diputado percibe alrededor de $6 millones brutos —unos $4,5 millones netos— más $600.000 por gastos de representación.