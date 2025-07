Audiencia clave por la domiciliaria, las visitas y la tobillera de Cristina Kirchner 

​

“Si tiraban gente de los aviones, ¿cómo no me voy a bancar yo esta tobillera?”, acotó Cristina Fernández de Kirchner, mientras un funcionario de la Dirección de Asistencia a Personas bajo Vigilancia Electrónica, le colocaba el implemento. Como es obvio, se refería a los asesinatos perpetrados por la dictadura, tirando detenidos-desaparecidos que tenían secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada. Esa tobillera, las visitas a su departamento de San José 1111 y el pedido de los fiscales de que sea enviada a una cárcel serán el centro de la audiencia que se desarrollará este lunes, a las 12, en la Cámara de Casación, en el edificio de Comodoro Py. Todo será presencial y oral ante la Sala IV, integrada por tres magistrados que exhibieron en su momento mucha cercanía con Mauricio Macri. Hay una lectura políticamente impactante de la situación: como se vio esta semana con Lula, es probable que a CFK la visiten personalidades internacionales de más nivel y con mayor sintonía con la expresidenta que las que vienen a ver a Javier Milei. Ya ocurrió en Brasil: Lula tenía en la cárcel visitas más relevantes que Jair Bolsonaro en el Palacio do Planalto. Todo explica la presión para aislar a CFK lo máximo posible.

Persecución, proscripción, silenciamiento

La postura, ya planteada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, será defendida por su par ante la Casación, Mario Villar. Va a ser el primero en exponer. Lo que pretende el Ministerio Público es que a CFK le revoquen la prisión domiciliaria y se la envíe a una cárcel o, en su defecto, que se la aleje del departamento de Constitución y vaya a un domicilio donde esté aislada, en El Calafate o una quinta de difícil acceso. “Que cumpla la pena intramuros”, alegaron. En el escrito que presentaron, sugieren de distintas maneras que debe estar “en un entorno controlado y alejado de posibles concentraciones masivas o conglomerados de individuos en el exterior de la edificación”.

La exposición de Villar será escuchada por los integrantes de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Como se sabe, Hornos visitó a Macri en la Casa Rosada seis veces; Borinsky jugó al paddle con Macri en Olivos en 13 ocasiones y Barroetaveña encabezó las listas más allegadas al macrismo para el Consejo de la Magistratura. Después de Villar, los magistrados les darán entonces la palabra a los abogados de Cristina, Carlos Alberto Beraldi y Ari LLernovoy.

Por supuesto que lo que sobrevuela esta audiencia y todas las demás es que los jueces saben que la causa Vialidad es grotesca, que no se presentó una sola prueba contra CFK y más grotesca todavía fue la resolución de la Corte Suprema, en dos meses y 10 días, ni bien Cristina anunció que sería candidata. Récord histórico de velocidad del máximo tribunal que sólo se explica por la decisión de proscribirla.

Un calabozo, aislada

El Tribunal Oral número 2, encabezado por Jorge Gorini, concedió la prisión domiciliaria empezando por un elemento básico, objetivo: que CFK es mayor de 70 años. Si ese parámetro no fuera decisivo, no figuraría en la ley. Lo que sucede es que la norma faculta a los magistrados a conceder o no conceder la domiciliaria, pero se entiende que eso apunta a quienes entrañan un peligro o que, por ejemplo, no tienen domicilio. Las cuatro mujeres que actualmente están en una cárcel en todo el país reúnen alguna de esas dos condiciones: una de ellas, ni siquiera pidió la domiciliaria, porque no tiene dónde vivir.

En el caso de Cristina, el TOF 2, además, sostuvo que la expresidenta fue víctima de un atentado y que su seguridad corre peligro, por lo tanto, no puede estar en contacto con población carcelaria. Dado que la ley impide que una persona esté aislada, los magistrados consideraron razonable que la condena se cumpla en el departamento de San José 1111. En ese domicilio Cristina vive desde hace dos años, con la cercanía de su familia y, obviamente, la visita de abogados, médicos y sus allegados políticos.

Visitas con permiso

Tanto Cristina como el otro condenado al que se le concedió la domiciliaria, Nelson Periotti, de 80 años, debieron entregar una lista de personas que no requieren autorización del tribunal para ingresar a la vivienda: justamente los abogados médicos, familiares y allegados. El resto de los visitantes requieren de una autorización del TOF 2, una medida que no registra antecedentes. Hay centenares de personas con prisión domiciliaria que no tienen ninguna restricción en las visitas. Y la cuestión más llamativa es que no queda claro cuál sería el criterio: ¿qué visitas van a autorizar? ¿Cuáles no van a autorizar? ¿Por qué motivos le dirían que sí a unos y no a otros?

Como se sabe, a Lula lo autorizaron y parece improbable que no autoricen a otro mandatario o exmandatario. Por lo tanto, todo parece indicar que lo que se busca es un control e intimidar a algún visitante. Por ejemplo, un dirigente de otra fuerza política que quisiera tratar el armado de una lista o el voto de un proyecto en el Congreso tal vez no quiera quedar registrado.

Habrá que ver qué decide la Casación en este tema, que fue el motivo original de la audiencia.

El objetivo de humillar

Parece claro que la decisión de ponerle a Cristina una tobillera es, sencillamente, intentar humillarla. El implemento está pensado para evitar fugas y es obvio que CFK no se va a fugar: tiene una custodia de la Policía Federal, porque es obligatoria para todos los expresidentes por razones de seguridad nacional, y esa custodia ya garantiza que no vaya a ningún lado. Además, es una figura pública cuyos movimientos no pasarían desapercibidos y, sobre todo, ha estado a derecho siempre, aun sabiendo que la coalición judicial-mediática-empresaria-política viene jugando el papel de la persecución desde hace más de una década.

Más de la mitad de los detenidos con prisión domiciliaria no tienen tobillera puesta y son incontables las anécdotas de los que van al supermercado, al gimnasio o simplemente salen a pasear sin control alguno. La tobillera de CFK sólo se explica por la presión de los medios alineados con el macrismo y el mileismo.

El Calafate o una quinta

Finalmente, los fiscales sostienen que si la Casación confirma la domiciliaria, Cristina debe irse a otro lado. Los argumentos ya son antiguos, porque mencionan la concentración de gente, la alteración en el barrio y hasta la existencia de la Facultad de Sociales a dos cuadras. Como se sabe, hoy por hoy, las cosas se normalizaron y la propia Cristina desmontó los movimientos. Ya ni siquiera hay reclamos de los vecinos que, por el contrario, están conformes con que la mayor vigilancia le ha dificultado las actividades a los dealers, a los ladrones y a la prostitución de la zona.

Todos los temas de la audiencia de este lunes están relacionados con la política. Los fiscales y la derecha política quieren ver a la expresidenta alejada, aislada, en El Calafate o en una quinta bonaerense en que los vínculos se compliquen. La visita de Lula plantea el mensaje de que CFK es una presa política, que la causa judicial fue un armado para proscribirla. E instala un hecho singular: en los diarios del mundo se vieron más fotos de Cristina y Lula, que de la cumbre del Mercosur. Cuentan en los medios brasileños que, cuando Lula estaba preso, iban más mandatarios y exmandatrios a verlo a él, que los que se reunían con el entonces presidente Bolsonaro en Brasilia. No sería extraño que pase lo mismo con Cristina.