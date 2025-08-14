Atentado contra Cristina Kirchner: piden 15 años de prisión para Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel 

​

Los abogados de Cristina Kirchner pidieron 15 años de prisión para Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los dos principales involucrados en el intento de magnicidio contra la exmandataria ocurrido hace tres años y sobre el cual la Justicia no avanza en la autoría intelectual.

El delito por el que la querella acusa al hombre que gatilló frente a la cabeza de la expresidenta y de la mujer que participó de la inteligencia para que eso ocurra es “tentativa de homicidio agravado”.

Durante su alegato final en el juicio que los dos acusados presenciaron en condición de detenidos, el abogado querellante Marcos Aldazábal anticipó que no acusará al tercer detenido Gabriel Carrizo, por entender que hasta el momento no hay pruebas para vincularlo con el hecho.

Frente al Tribunal Oral Federal 6 integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari, el abogado de CFK hizo duras críticas a la instrucción de la causa en la etapa de investigación y recolección de datos por el atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022 contra la entonces vicepresidenta.

Luego pidió las condenas de 15 años de cárcel contra Sabag Montiel y Uliarte, al considerar que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y el contexto de “violencia de género” que sufría Cristina.

Sobre Carrizo, acusado como partícipe necesario, explicó que no será acusado por recomendación de Cristina Kirchner, quien le habría manifestado su voluntad de no usar el derecho penal “para hacer política”.

La etapa de alegatos se inició en esta jornada y seguirá el 20 de agosto cuando sea el turno de la fiscal de juicio, Gabriela Baigún.