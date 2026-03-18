Atentado a la Embajada de Israel: a más de 30 años del ataque terrorista

El 17 de marzo de 1992, un coche bomba destruyó la sede diplomática en Buenos Aires, dejó 22 muertos y más de 240 heridos. La investigación nunca logró condenas concretas, y el predio se transformó en un lugar de memoria.

A más de tres décadas del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, el episodio sigue siendo uno de los hechos más graves y sensibles de la historia argentina. La explosión, ocurrida el 17 de marzo de 1992, dejó 22 muertos y más de 240 heridos, marcando el primer ataque terrorista en el país y antecediendo el atentado a la AMIA en 1994, que provocó 85 víctimas fatales.

El hecho expuso la vulnerabilidad del Estado frente al terrorismo y las limitaciones de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables. Hoy, la causa permanece abierta, sin imputados concretos, generando sensación de impunidad entre familiares y sobrevivientes.

Cómo ocurrió el ataque a la Embajada de Israel en 1992

La tarde del 17 de marzo transcurría con normalidad hasta que una camioneta Ford F-100 cargada con explosivos, entre ellos pentrita y trinitrotolueno, impactó contra la sede diplomática ubicada en el barrio de Retiro.

La detonación destruyó el edificio de la Embajada y el Consulado, dañó construcciones cercanas, incluidas la iglesia San Marón, un hogar de ancianos, un jardín de infantes y viviendas particulares. La onda expansiva se sintió a varias cuadras, provocando vidrios rotos, autos destruidos y escenas comparadas con un escenario de guerra.

Primeros rescates y conmoción en la ciudad

Vecinos y transeúntes ayudaron a remover escombros en busca de sobrevivientes mientras llegaban bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad. El SAME, recién creado, tuvo su primera intervención importante, y hospitales de la ciudad recibieron a los heridos.

El número definitivo de víctimas fatales fue establecido por la Corte Suprema en 1999: 22 personas, entre empleados de la Embajada, vecinos, transeúntes, un sacerdote, un taxista y dos ancianas del asilo frente al edificio.

La investigación judicial: décadas sin condenas

Al tratarse de un ataque contra una sede diplomática, la causa quedó en manos de la Corte Suprema, que asumió competencia originaria. En 1999, se determinó que la explosión fue ejecutada mediante un vehículo y se atribuyó a la Jihad Islámica, brazo armado de Hezbollah.

A lo largo de los años se investigaron posibles responsables individuales, incluyendo a Imad Mughniyah y conexiones en América del Sur, así como la familia Salman El Reda por presuntos vínculos con financiamiento del atentado. Sin embargo, nunca se lograron detenciones ni juicios con imputados presentes.

Informes de inteligencia israelíes y del Mossad señalaron participación de Hezbollah con aval de Irán, y descartaron la implicación directa de ciudadanos argentinos, aunque estas conclusiones fueron cuestionadas por organizaciones de familiares.

Del edificio destruido a un sitio de memoria

La sede diplomática nunca fue reconstruida. En su lugar se creó la Plaza Embajada de Israel, en la intersección de Arroyo y Suipacha, conservando parte de una pared original del edificio. Allí se colocó una placa con los nombres de las 22 víctimas y se plantaron tilos en su honor.

En 2007, el predio fue declarado Lugar Histórico Nacional, y cada 17 de marzo familiares, autoridades y ciudadanos se congregan para rendir homenaje y renovar el reclamo de justicia, manteniendo viva la memoria del ataque.

Impacto y legado

El atentado a la Embajada de Israel marcó el inicio de una serie de ataques terroristas en Argentina y dejó un legado de dolor, resiliencia y cuestionamientos a la eficacia de la justicia en casos de terrorismo internacional. La combinación de investigaciones incompletas, limitaciones judiciales y falta de cooperación internacional ha consolidado un sentimiento de impunidad que persiste hasta hoy.