Asamblea legislativa: cómo será el discurso de Milei ante el Congreso 

El presidente Javier Milei se presenta como el principal protagonista de una peculiar Asamblea Legislativa que será recibida con bombos y platillos por los propios, y desoída por los opositores que resolvieron no participar de la ceremonia en un claro gesto de rebeldía.

En las horas previas a la apertura de sesiones ordinarias, protocolo y ceremonial del Senado cursó las invitaciones a los distintos sectores el mismo viernes a través de las cuales convocaron a gobernadores, legisladores, la Corte Suprema, ministros y secretarios, embajadores, autoridades de las Fuerzas de Seguridad y representantes de los distintos cultos. Frente al atril desde el que expondrá el mandatario se ubicará el Gabinete completo, en una bandeja especial a la altura del hemiciclo, y del otro lado estarán los mandatarios provinciales.

A diferencia de su primera inauguración de sesiones ordinarias, en las que dejaron trascender en la previa el anuncio de la Ley Bases, el entorno de Milei se mantuvo hermético respecto a los ejes de la exposición que el mandatario se encargó de modificar hasta última hora.

El primer borrador del discurso estuvo listo casi a media noche del jueves, pero como toda primera versión, sufrió cambios el viernes por la tarde con la colaboración de algunos ministros y la supervisión final del asesor presidencial Santiago Caputo.

Sin descartar sorpresas, se espera que Milei haga un repaso de su gestión y profundice sobre los cambios que se vienen en “la Argentina libertaria”. “El Presidente está enfocado en la visión que tiene para el país”, sostuvieron desde su entorno al respecto.

Fiel a su estilo, el mandatario hablará desde un atril ubicado en el centro del recinto, y seguirá su bosquejo hecho a mano, diagramado con una introducción, un detalle de la situación del Estado, un apartado sobre la seguridad, y un momento dedicado a intensificar “la batalla cultural” que libra desde el inicio de su gestión.

Buscará realizar un repaso sobre las medidas adoptadas en los primeros 14 meses de gestión, tras “lo recibido”, en una breve alusión al gobierno de Alberto Fernández, y dedicará varios minutos a explicar hacía donde busca ir.

La mención a la gestión de Unión por la Patria solo será utilizada de manera referencial para exponer los “avances” económicos y desregulatorios, y hará fuerte eje en el descenso de la inflación, el caballito de batalla del Gobierno.

Tras citarlos a los ministros Federico Sturzenegger y Luis “Toto” Caputo en la Quinta de Olivos para incorporar las claves necesarias al documento que lo guiará este sábado, Milei destacará lo que considera los primeros hitos de su gestión, por lo que se espera una mención del trabajo los funcionarios.

Se espera que dedique buena parte de su alocución a prometer “mejoras a nivel laboral” y la implementación de bajas impositivas, con la idea de en algún momento avanzar en reducirlas a un porcentaje considerable.

En otro pasaje, planteará la necesidad de priorizar y potenciar la seguridad de los argentinos, uno de sus ejes de campaña, y una temática recurrente en los últimos días que le valió el cruce con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien le pidió la renuncia y amenazó con intervenir la provincia. Para eso, reiterará la necesidad de tratar el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad, presentado en julio del año 2024.

Durante su exposición que calculó de 35 minutos, con unos diez minutos más de interrupciones de aplausos y cantos de los propios, el jefe de Estado insistirá en concretar el postergado Pacto de Mayo que firmaron varios gobernadores el 9 de julio en la provincia de Tucumán, pese a que varios de los protagonistas estarán ausentes.

Las últimas embestidas del mandatario contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien no fue invitado al evento, oficiaron como argumento perfecto para justificar la ausencia de los mandatarios provinciales peronistas Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa). Tampoco asistirá Gerardo Zamora (Santiago del Estero), uno de los más elogiados por la expresidenta Cristina Kirchner.

De los aliados, la asistencia fluctuará dado que, hasta el momento, solo confirmaron su presencia a la agencia Noticias Argentinas Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba). Podrían sumarse Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Raúl Jalil (Catamarca).

Por su parte, declinaron el llamado Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes tienen programado un viaje a Canadá en búsqueda de inversiones.

Tampoco asistirán Alberto Weretilneck (Rio Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), con compromisos locales, ni Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Sáenz (Salta), a cargo de inaugurar las sesiones legislativas de sus provincias.

Hugo Passalacqua (Misiones) no podrá asistir al Congreso debido a que se recupera de una intervención.

El Presidente aspira a ver a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, sus invitados especiales, junto a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimando las promesas de rechazo al decreto con el que los designó. La impugnación viene del bloque de Senadores de Unión por la Patria por la jura de García Mansilla, y al hecho de que el magistrado de Comodoro Py aún no juró ante el máximo tribunal.

En Casa Rosada saben que habrá ausencias que se traducirán en grandes espacios vacíos en el recinto luego de que el bloque de senadores del peronismo anticipara su inasistencia en un claro gesto de disconformidad con la gestión libertaria. Según lo expuesto por el titular de la bancada, José Mayans, la decisión responde a que el mandatario los “trata muy mal, miente” y están al corriente de lo ocurrido durante el 2024.

Por su parte, la bancada de Diputados también resolvió plegarse a la idea y no participar al argumentar que la “criptoestafa de Milei”, en referencia a la polémica de la promoción de $LIBRA, los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia por decreto y la falta de presupuesto para este año son limitaciones inconcebibles.

“Sobran los motivos”, expresó un comunicado oficial del bloque para justificar el faltazo a la ceremonia de apertura del período de sesiones ordinarias que oficiará el presidente Javier Milei.

En la enumeración de las razones, mencionaron en primer lugar “la criptoestafa de Milei”, seguido por la designación de jueces de la Corte “por decreto y sin acuerdo del Senado”.

También expusieron como motivaciones de la decisión de no concurrir al recinto el hecho de que el Gobierno haya decidido no tratar la ley de Presupuesto “por segundo año consecutivo”.

Con la mitad del recinto semi vacío expondrá Milei sobre su plan de Gobierno para este 2025, en un año que estará atravesada por la confrontación electoral ya que se deben renovar 127 de los 257 diputados y 24 de los 72 senadores.

La izquierda que tiene cinco representantes no concurrirá a la Asamblea Legislativa, según informaron anoche en un comunicado.

Al igual que los gobernadores, los aliados enviarán a una representación formal de los legisladores al recinto que estará encarnada por delegaciones reducidas de referentes de Democracia para Siempre, la Unión Cívica Radical (UCR) y Encuentro Federal.

En cambio sí participará el principal aliado del Gobierno, el bloque del PRO presidido por Cristian Ritondo, junto a Maria Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Diego Santilli, Silvana Guidici, Alejandro Finnochiario, Laura Rodriguez Machado y Fernando Iglesias.

Pese a que el llamado a asistir también alcanza a exmandatarios, Mauricio Macri no tiene previsto mostrarse y su ausencia quedará registrada como el 1º de marzo de 2024.

Otro de los bloques que irá con una delegación reducida es Democracia para Siempre, una escisión de la bancada radical liderada por Martín Lousteau y Facundo Manes, que cada vez está mas enfrentada con el oficialismo, y por ese motivo solo asistirán su presidente Pablo Juliano y su vicepresidenta Marcela Coli.

Encuentro Federal contará con la asistencia de la mitad de 16 legisladores ya que concurrirán su titular Miguel Angel Pichetto, los cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio Garcia Aresca, Oscar Agost Carreño, entre otros. Los que dirán seguro ausente son Esteban Paulón y Mónica Fein.

También asistirán bloques aliados del oficialismo como el MID- que conduce Oscar Zago-, Producción y Trabajo que responde al gobernador de San Juan Marcelo Orrego, Independencia con terminal en el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, y los diputados que tienen monobloques como Paula Omodeo (CREO) y Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo).

El Ejecutivo buscará contrarrestar los huecos en las bancas con la presencia de militancia libertaria en los balcones del recinto. Desde lo más alto, serán los encargados de aplaudir y vitoriar a Milei durante su exposición.

La hoja de ruta de esta noche prevé el desembarco del Gabinete que partirá en combis desde Casa Rosada a las 19.30, quienes esperarán la llegada el Presidente, prevista para las 21, para ser recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel tras cuatro meses donde la tensión escaló.

El quiebre de la relación sumará un nuevo capítulo cuando, luego de la Asamblea Legislativa, el mandatario, su Gabinete y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebren el cierre de la jornada con una cena en Casa Rosada a la que Villarruel no fue invitada.

“Hay que ver a qué pizzería va a ir Victoria esta vez a cortar las porciones, eso que le gusta hacer a ella”, ironizó una fuente ante la agencia Noticias Argentinas por los pasillos de Balcarce 50.

Milei y Villarruel cerraron un 2024 de alta tensión con feroces cruces entre alfiles de ambos y hasta un fuerte dardo del mandatario nacional días después de ese cara a cara en un entrevista en la que aseguró que la vice no tiene injerencia en las decisiones gubernamentales.

“No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”, dijo Milei en el reportaje.

A su vez, dejó en claro que Villarruel “tiene su visión” y resaltó: “En muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la ‘alta política’, y lo que nosotros llamamos ‘la casta'”.

Este comentario de Milei tuvo raíz en una declaración de su compañera de fórmula en Senado TV en las escalinatas del Congreso, mientras se celebraba La Noche de los Museos. Allí, Villarruel dijo que lo que más le agradaba era en el recinto donde puede “ver la alta política en serio”.

Sin embargo, este no fue el último pase de factura, sino que fue en diciembre pasado a raíz de la expulsión del exsenador Edgardo Kueider. Desde la Casa Rosada lanzaron un rumor que ponía en duda la validez de esa sesión.

La hipótesis era que Villarruel había presidido la sesión cuando Milei estaba fuera de la Argentina, en viaje a Italia. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo nunca envió al escribano oficial para que la vice firmara el acta y asumiera la Presidencia.