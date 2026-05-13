Argentina volvió al top 10 de países más complejos para invertir

Un informe internacional ubicó a la Argentina en el puesto 9 entre los países más complejos para hacer negocios. El reporte advirtió sobre trabas regulatorias, presión fiscal y volatilidad económica que desalientan inversiones.

La Argentina volvió a quedar entre los países más difíciles del mundo para hacer negocios, según el último informe Global Business Complexity Index (GBCI) elaborado por TMF Group.

El país quedó en el puesto 9 entre 81 economías analizadas y empeoró dos lugares respecto de 2025.

Por qué Argentina es uno de los países más complejos para invertir

El informe Global Business Complexity Index 2026 ubicó a la Argentina en el puesto 9 entre los países más complejos para hacer negocios. El reporte señala que la alta carga administrativa, los cambios regulatorios frecuentes, la presión fiscal y la volatilidad económica dificultan la llegada de inversiones extranjeras y complican la operación de empresas.

Qué dice el informe internacional

El estudio fue elaborado por TMF Group y analiza 292 indicadores vinculados a:

impuestos

regulación laboral

aspectos legales

administración corporativa

cumplimiento normativo

Según el relevamiento, el clima de negocios argentino continúa marcado por la incertidumbre y las dificultades operativas.

Por qué Argentina empeoró en el ranking

En la edición 2025, la Argentina había alcanzado el puesto 11, su mejor ubicación desde que comenzó a realizarse el índice.

Sin embargo, el escenario económico y político volvió a impactar negativamente durante 2026.

El reporte menciona especialmente:

cambios regulatorios permanentes

inflación elevada

judicialización de medidas económicas

carga administrativa excesiva

complejidad tributaria

Qué impacto tiene para las inversiones

El informe advierte que estas condiciones afectan tanto a empresas locales como a inversores extranjeros.

En un contexto global donde los capitales buscan previsibilidad y reglas claras, la volatilidad argentina sigue siendo uno de los principales obstáculos.

Pese a eso, TMF Group reconoció que tras las elecciones legislativas comenzó a percibirse una mayor expectativa positiva sobre posibles reformas estructurales.

Qué dijeron sobre las medidas del Gobierno

Jorge Sodano, directivo de TMF Group para la región, explicó que durante gran parte de 2025 la Argentina atravesó un escenario “muy marcado por la complejidad y la volatilidad”.

No obstante, destacó que medidas recientes impulsadas por el Gobierno podrían mejorar el posicionamiento del país en el futuro.

Entre ellas mencionó:

el RIGI

la reforma laboral

políticas de desregulación

reducción de impuestos

Según el ejecutivo, los inversores internacionales comenzaron a mostrar nuevamente interés tras el cambio del escenario político.

América Latina aparece entre las regiones más complejas

El informe también remarca que América Latina sigue siendo una de las regiones más difíciles para hacer negocios.

Seis de los diez países más complejos pertenecen al continente, entre ellos:

Argentina

Brasil

México

Colombia

Bolivia

Perú

En contraste, países como Dinamarca, Hong Kong y Países Bajos aparecen entre los más simples para invertir.

Cómo reaccionan las empresas frente a la incertidumbre

El reporte señala que muchas compañías ya están tomando medidas defensivas frente al contexto global y regional.

Entre las principales decisiones aparecen:

subcontratación de operaciones

reducción de personal

cierre de oficinas

congelamiento de contrataciones

La incertidumbre regulatoria y económica obliga a las empresas a priorizar flexibilidad y reducción de costos.

Qué puede pasar con la economía argentina

Aunque el informe mantiene una mirada crítica sobre el clima de negocios local, también reconoce que una desaceleración sostenida de la inflación podría mejorar la percepción internacional sobre la Argentina.

El desafío ahora pasa por sostener reglas estables y generar previsibilidad para atraer inversiones en sectores clave como energía, minería y tecnología.