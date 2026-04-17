Argentina refuerza su defensa aérea con radares de INVAP capaces de detectar más de mil blancos

El Ejército incorporó nuevos sistemas móviles RPA-200M de desarrollo nacional. Permiten mejorar el control del espacio aéreo y avanzar en la modernización militar.

El Ejército Argentino incorporó dos radares móviles de vigilancia aérea RPA-200M, desarrollados por la empresa tecnológica INVAP, en el marco del proceso de modernización de sus capacidades operativas.

La puesta en servicio de estos sistemas representa un avance clave en el control y la vigilancia del espacio aéreo nacional.

Tecnología nacional: cómo funcionan los radares RPA-200M

El RPA-200M es un radar tridimensional de última generación que permite detectar y seguir de manera simultánea más de mil objetivos aéreos.

El sistema integra distintas tecnologías que posibilitan identificar aeronaves en un amplio rango de altitudes y distancias, lo que mejora la capacidad de respuesta ante distintos escenarios.

Equipos móviles, versátiles y de rápido despliegue

Una de las principales características del radar es su movilidad.

Se trata de un sistema compacto, fácil de transportar y de rápida instalación, que puede operar tanto de manera local como remota con una dotación mínima de personal.

Estas condiciones permiten su uso en distintos entornos operativos, adaptándose a diversas necesidades tácticas.

Desarrollo nacional y modernización de las Fuerzas Armadas

La incorporación de estos radares refuerza el rol de la industria nacional en el ámbito de la defensa.

Desde el Gobierno destacaron que el desarrollo por parte de INVAP consolida la utilización de tecnología argentina de alta complejidad, al tiempo que impulsa la autonomía estratégica del país.

Un paso clave en el control del espacio aéreo

Con estos nuevos sistemas, el Ejército avanza en la mejora de sus capacidades de vigilancia, detección y control aéreo.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de modernización de las Fuerzas Armadas, con foco en la incorporación de tecnología avanzada y producción nacional.