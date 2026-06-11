Argentina permitirá tiendas libres de impuestos en fronteras terrestres

El Gobierno habilitó la instalación de duty free shops en pasos fronterizos terrestres. Cómo funcionarán y qué productos no podrán venderse.

El Gobierno nacional habilitó la instalación de tiendas libres de impuestos, conocidas internacionalmente como duty free shops, en pasos fronterizos terrestres de la Argentina. La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 438/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, este tipo de comercios funcionaba principalmente en aeropuertos internacionales y puertos habilitados. Con la nueva normativa, también podrán operar en determinados cruces terrestres, siempre que cuenten con controles aduaneros adecuados y las autorizaciones correspondientes.

La decisión incorpora al ordenamiento jurídico argentino una resolución aprobada por el Mercosur en 2018, permitiendo que el país adopte un esquema que ya funciona en otros socios del bloque como Brasil, Uruguay y Paraguay.

Cómo será el sistema de habilitación

La apertura de estos locales requerirá una doble autorización estatal. Por un lado, el Ministerio de Economía deberá otorgar la habilitación comercial para el funcionamiento de cada establecimiento.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la responsable de autorizar tanto el recinto como a los operadores desde el punto de vista aduanero.

Las autoridades también podrán limitar la cantidad de locales habilitados en determinados pasos fronterizos cuando existan razones técnicas, operativas o comerciales que así lo justifiquen.

Las concesiones para explotar estos espacios serán otorgadas mediante procesos de licitación pública.

Qué podrán comprar los viajeros

Las compras realizadas en estos comercios quedarán comprendidas dentro del régimen de equipaje vigente en Argentina.

Esto significa que los productos adquiridos deberán destinarse exclusivamente al uso personal de los viajeros y no podrán ser utilizados con fines comerciales o industriales.

Asimismo, continuarán aplicándose las franquicias y límites establecidos por la normativa aduanera para el ingreso de mercaderías al país.

De esta manera, cada viajero podrá comprar dentro de los montos permitidos sin abonar impuestos adicionales, siempre que respete las condiciones establecidas por la legislación vigente.

Los productos que no podrán venderse

La normativa también establece una lista de artículos excluidos del régimen de venta en los duty free fronterizos.

Entre los productos que no podrán comercializarse figuran:

Vehículos, combustibles y repuestos.

Alimentos de la canasta básica.

Animales vivos y plantas.

Armas y municiones.

Tabaco y cigarrillos.

Maquinaria agrícola, industrial o comercial.

Electrodomésticos de gran porte.

Materiales eléctricos y de construcción.

Neumáticos.

Ropa y calzado, con excepción de zapatillas deportivas y ojotas.

La restricción busca evitar distorsiones comerciales y preservar el objetivo original de este tipo de establecimientos, orientados principalmente al consumo de viajeros.

Una medida alineada con el Mercosur

La implementación de duty free shops en fronteras terrestres coloca a Argentina en línea con otros países del Mercosur que ya cuentan con este sistema desde hace varios años.

El nuevo esquema apunta a fortalecer la actividad comercial en zonas fronterizas, incrementar la oferta para los viajeros y generar nuevas oportunidades de inversión en los principales pasos internacionales del país.

Con la reglamentación ya vigente, el próximo paso será la definición de los cruces fronterizos donde podrán instalarse estos locales y el lanzamiento de los correspondientes procesos de licitación.