Argentina oficializó su salida de la OMS: qué implica la decisión del Gobierno

El retiro fue comunicado formalmente este martes y marca el fin de la participación del país en el organismo sanitario internacional. Continuarán acuerdos bilaterales y regionales.

El Gobierno de Argentina oficializó este martes su salida de la Organización Mundial de la Salud, tras enviar una nota al secretario general del organismo internacional.

La decisión se concreta a un año del anuncio realizado por el presidente Javier Milei y marca un cambio en la estrategia sanitaria internacional del país.

Cómo se formalizó la salida

El canciller Pablo Quirno informó que la comunicación se realizó en línea con lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

A través de redes sociales, el funcionario aseguró que la Argentina continuará promoviendo la cooperación internacional en salud, aunque a través de acuerdos bilaterales y espacios regionales.

Qué implica que Argentina deje la OMS

Con la salida, el país deja de participar en:

Programas sanitarios internacionales

Fondos de cooperación

Foros técnicos globales

Sin embargo, seguirá integrando la Organización Panamericana de la Salud, el organismo regional de referencia.

Los argumentos del Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen que la decisión responde a la necesidad de reforzar la soberanía en materia sanitaria y revisar el funcionamiento de los organismos internacionales.

En ese sentido, el Gobierno cuestionó el rol de la OMS al considerar que sus políticas “no están basadas en ciencia” y que el organismo amplió funciones que exceden su competencia.

Además, se indicó que la medida forma parte de una revisión más amplia del sistema sanitario nacional, con el objetivo de modernizar estructuras y mejorar la eficiencia.

Un cambio en la política sanitaria internacional

La salida de la OMS representa un giro en la política exterior y sanitaria de la Argentina, que ahora buscará sostener vínculos mediante acuerdos directos con otros países y bloques regionales.

El Gobierno plantea que este esquema permitirá mayor autonomía en la toma de decisiones, mientras que el impacto de la medida será seguido de cerca tanto a nivel local como internacional.