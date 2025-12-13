Argentina inicia campaña nacional contra el Virus Sincicial Respiratorio para proteger recién nacidos

El 12 de enero de 2026, el Ministerio de Salud de la Nación lanzará la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de transferir inmunidad a los bebés y reducir hospitalizaciones por bronquiolitis y complicaciones respiratorias graves.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que el 12 de enero de 2026 comenzará la campaña nacional de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). La iniciativa busca proteger a los recién nacidos frente a infecciones respiratorias graves y reducir la presión sobre las salas de internación pediátrica y terapias intensivas.

La decisión fue comunicada mediante una circular oficial, que subraya la importancia de inmunizar a los bebés antes o durante el inicio de la circulación estacional del virus, disminuyendo así la ocupación hospitalaria y la sobrecarga en áreas de urgencias y atención ambulatoria.

Estrategia maternal con resultados comprobados

Durante la campaña 2025, la vacunación materna logró cubrir al 65% de la población objetivo, con más de 178.000 dosis aplicadas. Los estudios preliminares indicaron una reducción del 62% en hospitalizaciones y un 70% menos de ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses.

Este enfoque ha sido reconocido internacionalmente por su eficacia en proteger a los recién nacidos mediante la transferencia de anticuerpos de la madre al bebé durante la gestación.

Beneficiarios de la campaña

La vacuna está destinada a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 y 6 días, quienes podrán acceder a la inmunización presentando únicamente un certificado de embarazo. Esta estrategia busca disminuir el riesgo de bronquiolitis, neumonía y complicaciones severas en los primeros seis meses de vida del bebé.

Impacto del Virus Sincicial Respiratorio

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes y puede generar bronquiolitis, así como un riesgo mayor de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma a largo plazo. También representa un peligro para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, aunque estas hospitalizaciones suelen recibir menos atención mediática.

El virus se transmite por secreciones respiratorias, contacto con superficies contaminadas y objetos, pudiendo permanecer activo varias horas en superficies duras. Por eso, además de la vacunación, se recomienda lavado frecuente de manos, cubrir boca y nariz al toser o estornudar y quedarse en casa ante síntomas respiratorios.

Distribución y disponibilidad de dosis

Las dosis ya se encuentran en el país y serán distribuidas a todas las jurisdicciones a partir de la próxima semana. La campaña no solo busca proteger a los recién nacidos, sino también optimizar los recursos del sistema sanitario, evitando la saturación de camas y el aumento de costos derivados de hospitalizaciones pediátricas.