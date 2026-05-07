Argentina exporta miel sin arancel a Europa por primera vez: envío desde Concordia a Alemania

Se trata del primer embarque bajo el acuerdo Mercosur–Unión Europea con arancel 0%. El envío marca el inicio de un esquema que busca impulsar exportaciones, producción y empleo.

Argentina concretó su primera exportación con arancel cero a la Unión Europea bajo el acuerdo Mercosur–UE. El envío consistió en un cargamento de 20.986 kilos de miel producido en Concordia, Entre Ríos, con destino a Alemania, lo que marca un hito en la implementación del esquema comercial.

La operación fue posible gracias a la emisión del primer certificado oficial que habilita el uso de cuotas preferenciales. Hasta el 30 de abril, este producto ingresaba al mercado europeo con un arancel del 17,3%, lo que limitaba su competitividad.

Primer envío sin arancel: cómo fue la exportación a Alemania

El cargamento partió el 3 de mayo y fue adquirido por la empresa alemana Langnese. La mercadería incluyó 64 cartones de miel natural y totalizó casi 21 toneladas.

Este envío inaugura el uso efectivo del sistema de cuotas que permite exportar determinados productos agroindustriales sin pagar derechos de importación en Europa.

Acuerdo Mercosur–UE: cupo de 45 mil toneladas

El esquema contempla un cupo total de 45.000 toneladas de miel para los países del Mercosur. Sin embargo, la distribución interna entre los Estados miembro aún está pendiente de definición.

Desde el Gobierno destacaron que este mecanismo mejora la competitividad de los productos argentinos frente a otros mercados, al eliminar costos arancelarios clave.

Impacto en la producción, exportaciones y empleo

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, calificó el hecho como “histórico” y aseguró que la reducción de aranceles tendrá un impacto directo en la actividad.

Según explicó, el cambio impulsa la producción, fortalece las exportaciones y favorece la generación de empleo en toda la cadena apícola.

En la misma línea, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó que el primer envío haya sido desde Concordia y lo consideró un ejemplo concreto de la puesta en marcha del acuerdo.

Sector apícola: crecimiento y potencial exportador

La actividad apícola argentina tiene fuerte presencia federal: alcanza a 22 provincias, con más de 4 millones de colmenas registradas y más de 22.000 productores.

Durante el primer trimestre de 2026, el sector exportó cerca de 73,9 millones de dólares, y se espera que el acceso a cuotas sin arancel amplíe los envíos hacia Europa, uno de los principales destinos.

Desafíos para consolidar el acuerdo

A pesar del avance, la implementación plena del sistema dependerá de la distribución de cuotas dentro del Mercosur y del cumplimiento de las exigencias sanitarias y comerciales de la Unión Europea.

También será clave la capacidad de los productores para adaptarse a los estándares internacionales y sostener el volumen de exportaciones.