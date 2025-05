Argentina ausente y contradictoria frente al Foro China-CELAC 

​

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó la ausencia del presidente argentino, Javier Milei, y de su canciller, Gerardo Werthein, en el foro ministerial China-CELAC celebrada en la ciudad china de Beijing. “Argentina ha enviado a Beijing, a la CELAC, a Eduardo Bustamante, que es el vicecanciller, y a Ricardo Lachterman, que es el jefe de Gabinete de Cancillería, y lo hicimos en virtud de sostener las buenas relaciones bilaterales que tenemos”, indicó Adorni durante una de sus habituales ruedas de prensa en Casa Rosada. Sobre las declaraciones que había hecho tiempo atrás el mandatario argentino sobre su intención de participar en el encuentro, explicó: “Nunca afirmamos que el presidente iba a viajar en esta época, dijimos sí que había alguna chance de que esté en la cumbre de la CELAC. Eso no se ha dado”. Pero no sorprende la forma confucional y contradictoria que tiene La Libertad Avanza de comunicar. Lo que se sabía es que Milei había anticipado a fines de septiembre de 2024 su intención de viajar a China para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, en el marco del foro ministerial China-CELAC que se celebraría este año, algo que no sucedió. Todas son imprecisiones y patear la pelota para adelante.

“El presidente sí va a viajar a China, pero está previsto para más adelante. No hay mucho más para decir respecto a la a la ausencia del presidente en China”, agregó Adorni.

Funcionarios de Haití y Santa Lucía asistieron al foro represando al Caribe y funcionarios alineados de Taiwan estuvieron presentes. Los representantes más significativos de Latinoamericana fueron: el presidentes de Colombia, y actual presidente pro témpore de la CELAC, Gustavo Petro, Gabriel Boric, y Luiz Inácio Lula da Silva, cuya inédita asistencia implica una firme declaración de intenciones frente a un Washington inquieto, por la arroyadora presencia de China en la región. Así mismo cada mandatario reafirmó su compromiso de cooperación mutua y amistad compartida.

El presidente Gabriel Boric afirmó que Chile concede gran importancia a sus relaciones con China. China se ha convertido en el socio comercial más importante de Chile, y la cooperación bilateral ha beneficiado a los pueblos de ambos países. Chile se adherirá firmemente al principio de una sola China y espera ampliar aún más la cooperación con China en comercio, inversión, inteligencia artificial y otros ámbitos, impulsar la cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta y fortalecer los intercambios interpersonales y culturales, para lograr resultados más concretos en las relaciones entre Chile y China. Todos los países deben defender el libre comercio, el beneficio mutuo y la ganancia compartida. El comercio no debe servir a los intereses egoístas de un solo país, y librar una guerra comercial no conduce a ninguna parte. Chile está dispuesto a trabajar con China para salvaguardar firmemente el multilateralismo y la autoridad de las Naciones Unidas, defender la resolución de las diferencias mediante el diálogo y defender conjuntamente la equidad y la justicia internacionales.

Sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, Xi afirmó que China y Colombia deberían aprovechar la adhesión formal de este último país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) como una oportunidad para impulsar la cooperación bilateral. Tras su encuentro, ambos jefes de Estado presenciaron la firma de un plan de cooperación entre ambos gobiernos para la construcción conjunta de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI.

Por su parte el presidente de Brasil afirmó que la La Declaración de Pekín trae esperanza. Demuestra que países económicamente fuertes como China está pensando en cómo contribuir al desarrollo de los países más pobres, al tiempo que criticaba a Occidente por ignorar la región. “¿Cuánto tiempo lleva Estados Unidos sin invertir en Centroamérica y América Latina? ¿Y la Unión Europea? Los países desarrollados deberían considerar aprender del enfoque de China”, concluyó Lula.

Los puntos centrales de dicha declaración, fueron: fortalecer la cooperación birregional, igualdad soberana, el respeto, la pluralidad, la apertura y el beneficio mutuo, gracias a los esfuerzos conjuntos y la cooperación Sur-Sur. En este contexto de múltiples relaciones con diferentes regiones del mundo, la voluntad, y la apertura a la inclusión, son fundamentales de continuar trabajando en la consolidación del Foro CELAC-China como una plataforma para la ampliación de la cooperación birregional entre América Latina y el Caribe y la República Popular China.

El “Plan de Acción Conjunto CELAC-China para la Cooperación en Áreas Clave (2025-2027)”. China junto a la comunidad internacional y las Naciones Unidas se comprometió a restablecer un entorno de seguridad humana que favorezca la normalización de la situación política, económica y social en la República de Haití.

Se anunció, entre otros encuentros, la celebración de la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30) en la región de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025, lo que brindará una oportunidad para fortalecer la amistad y los esfuerzos colectivos en la lucha contra el cambio climático. Se anunció la celebración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20 (CIRADR +20) en Cartagena, Colombia. Se acordó mantener la comunicación respecto a la convocatoria de la próxima sesión del FCC en 2028. La República Argentina estuvo ausente del Plenario Ministerial en la Cuarta Reunión del Foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos.