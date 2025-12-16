Argentina alcanzó un récord histórico de donantes y trasplantes de órganos en 2025

El país superó los niveles previos a la pandemia y logró la mayor cantidad de procesos de donación y trasplantes realizados desde que se llevan registros oficiales, según se informó en el Consejo Federal de Salud.

Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico en donación y trasplante de órganos y tejidos, superando por primera vez las cifras registradas antes de la pandemia. El anuncio se realizó durante el último Consejo Federal de Salud (COFESA) del año, encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a los titulares de las carteras sanitarias provinciales.

De acuerdo a los datos oficiales, en lo que va del año se concretaron 906 procesos de donación de órganos, superando los 883 registrados en 2019. En materia de donación de tejidos, se realizaron 1.242 procesos, también por encima del récord previo de 2024, cuando se habían alcanzado 1.156 donaciones.

En paralelo, el país logró el mayor número de trasplantes realizados en su historia: 4.497 personas accedieron a un trasplante que permitió salvar o mejorar significativamente su calidad de vida. Del total, 2.349 fueron trasplantes de órganos y 2.148 de córneas.

Entre los trasplantes de órganos se contabilizaron 1.674 renales, 463 hepáticos, 124 cardíacos, 36 renopancreáticos, 22 pulmonares, 24 hepatorrenales, 3 cardiorrenales, 2 pancreáticos y 1 cardiopulmonar. Además, 291 trasplantes se realizaron en pacientes pediátricos.

Los datos oficiales también indican que 2.096 trasplantes provinieron de donantes fallecidos, mientras que 253 procedimientos se realizaron a partir de donantes vivos, reflejando el fortalecimiento del sistema de procuración y trasplante en todo el territorio nacional.

Durante el encuentro del COFESA, además, se presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, que buscará consolidar y ampliar estos logros, y el Tablero de Análisis de Resistencia a los Antimicrobianos de la Red WHONET-Argentina, una herramienta clave para el monitoreo sanitario.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que los resultados son producto del trabajo articulado entre Nación, provincias y el sistema sanitario, y remarcaron la importancia de sostener políticas públicas que promuevan la donación como un acto solidario y vital para miles de personas en lista de espera.