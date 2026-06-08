Argentina alcanzó un récord histórico con 109 donantes de órganos en mayo

El sistema de procuración registró la cifra mensual más alta de su historia y permitió realizar 228 trasplantes de órganos. El Hospital Castro Rendón se ubicó entre los centros de salud con mayor cantidad de procesos de donación del país.

Argentina alcanzó un nuevo récord histórico en materia de donación de órganos al concretar 109 procesos de procuración durante mayo, la cifra mensual más alta registrada por el sistema sanitario nacional.

El número supera la marca anterior de 96 donantes, alcanzada en junio de 2025, y consolida la tendencia de crecimiento que viene mostrando el país en los últimos años en materia de trasplantes y donación de órganos.

Gracias a estos procesos, 228 pacientes que se encontraban en lista de espera pudieron acceder a un trasplante. Durante mayo se realizaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, cinco renopancreáticos, cuatro pulmonares y dos hepatorrenales. Además, otras 139 personas recibieron trasplantes de córneas.

Las intervenciones se llevaron a cabo en distintas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Corrientes, Neuquén, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Formosa, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de Neuquén, el Hospital Castro Rendón se destacó entre los establecimientos con mayor actividad de procuración, al concretar tres procesos de donación durante el mes.

El listado de hospitales con mayor cantidad de donantes estuvo encabezado por el Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, con 11 procesos, seguido por el Hospital Ángel Cruz Padilla y el Hospital José María Cullen, con cinco cada uno. También sobresalió el Hospital Escuela General San Martín, con cuatro donantes.

Los datos reflejan además un crecimiento sostenido de la actividad. Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, lo que representa un incremento del 13,6% respecto del mismo período del año anterior.

Desde el sistema sanitario nacional destacaron que estos resultados son posibles gracias a la decisión solidaria de los donantes y sus familias, así como al trabajo coordinado de los organismos provinciales de procuración y de los equipos médicos de todo el país.

La consolidación de estos procesos busca ampliar las oportunidades de acceso a un trasplante y brindar una respuesta más rápida y efectiva a las personas que permanecen en lista de espera, fortaleciendo una política sanitaria clave para salvar vidas.