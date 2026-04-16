Argentina acordó con el FMI y espera un desembolso de USD 1.000 millones

El Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el FMI que habilita un desembolso de USD 1.000 millones, clave para reforzar reservas y sostener el programa económico. Ahora resta la aprobación final del directorio del organismo.

El Gobierno nacional alcanzó un entendimiento a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitirá destrabar un nuevo giro cercano a los USD 1.000 millones, en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas. Ahora, el acuerdo deberá ser aprobado por el directorio del organismo para que se concrete el envío de los fondos.

Según informaron fuentes oficiales y del propio FMI, el acuerdo se logró tras varios meses de negociaciones y contempla un conjunto de medidas orientadas a consolidar la estabilidad económica, sostener el proceso de desinflación y fortalecer las reservas del Banco Central.

Desde el organismo destacaron la aprobación del Presupuesto 2026 y de reformas consideradas clave, como cambios en el sistema tributario, mayor flexibilidad laboral y medidas para incentivar inversiones, especialmente en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria.

Además, el FMI señaló que las compras de divisas del Banco Central ya superaron los USD 5.500 millones en lo que va del año, lo que permitió mejorar la capacidad del país para enfrentar eventuales shocks externos.

En cuanto a los objetivos fiscales, se mantiene la meta de alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI durante 2026, con un fuerte control del gasto público, aunque contemplando asistencia social focalizada.

El acuerdo también prevé una política monetaria restrictiva para continuar bajando la inflación, junto con un esquema cambiario más flexible y mayor transparencia en la comunicación de las metas económicas.

De concretarse la aprobación del directorio, el desembolso representará un alivio para las cuentas externas del país y reforzará la estrategia del Gobierno de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito.