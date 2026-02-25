ARCA: qué pasa si no actualizaste tu categoría del monotributo en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió sobre las consecuencias para los monotributistas que no realizaron la recategorización obligatoria antes del 5 de febrero. El organismo puede aplicar multas, recategorizar de oficio y elevar el perfil de riesgo fiscal de los contribuyentes.

La recategorización del monotributo 2026 cerró el pasado 5 de febrero y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles son las consecuencias para los contribuyentes que no cumplieron con el trámite obligatorio.

La actualización define la categoría y el monto de la cuota mensual que deben pagar los pequeños contribuyentes durante los próximos seis meses.

De cuánto fue el ajuste en 2026

El ajuste aplicado este año fue del 14,28% en los topes del régimen simplificado, en base a la inflación del segundo semestre de 2025.

La modificación impacta únicamente en quienes superaron o quedaron por debajo de los límites de su categoría durante los últimos 12 meses.

Desde el organismo fiscal recomendaron verificar la situación tributaria para evitar sanciones, recategorizaciones automáticas o inconvenientes en el perfil fiscal.

Qué decide ARCA si no hiciste la recategorización

La omisión en la recategorización no tiene las mismas consecuencias en todos los casos:

Si correspondía bajar de categoría y no se hizo el trámite, no se aplican sanciones .

Si correspondía subir de categoría y no se realizó la recategorización, ARCA puede aplicar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional.

Además, el organismo está facultado a realizar una recategorización de oficio a partir de marzo, utilizando información disponible en sus sistemas.

Para ese análisis se tienen en cuenta indicadores como:

Facturación electrónica

Consumo de energía eléctrica

Superficie afectada a la actividad

Contratos de alquiler

Impacto en el perfil de riesgo fiscal

La falta de cumplimiento puede impactar en el denominado “Perfil de Riesgo” del contribuyente dentro del Programa de Cumplimiento.

Un perfil más alto implica mayores controles, fiscalizaciones y cruces de datos.

En los últimos meses, ARCA reforzó el monitoreo sobre contribuyentes con inconsistencias, en el marco de nuevas herramientas de control fiscal.

Vencimientos y pago del monotributo

El vencimiento mensual del monotributo opera el día 20 de cada mes.

El incumplimiento en el pago puede generar intereses, intimaciones y, en casos reiterados, la baja del régimen.

Cuáles son las categorías del monotributo en 2026

Escalas vigentes febrero–agosto 2026

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)

Cuándo es la próxima recategorización

La próxima recategorización del monotributo está prevista para agosto de 2026.

El trámite es semestral y considera los ingresos brutos acumulados en los 12 meses anteriores.