ARCA intimó al contratista que declaró contra Adorni y le pidió justificar ingresos y movimientos

El organismo recaudador solicitó documentación sobre facturación, compras y origen de fondos vinculados a una obra en Indio Cuá. El caso se da en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó a Matías Tabar, contratista que declaró en la causa que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, y le exigió que justifique sus ingresos, facturación y operaciones comerciales de los últimos años.

Según la notificación, el organismo le otorgó un plazo de diez días para presentar documentación vinculada a su actividad económica durante 2024 y 2025, incluyendo compras a proveedores, movimientos financieros y detalles de obras realizadas.

Entre los puntos requeridos también figuran la justificación del origen de fondos para la compra de vehículos de alta gama y dólares, además de información sobre su actividad societaria y la operatoria de la obra realizada en una propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El caso se vincula directamente con la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, donde el contratista declaró haber realizado trabajos de refacción en la vivienda del funcionario por un monto total de 245 mil dólares, abonados en efectivo y en distintas etapas.

Su testimonio incluyó detalles sobre la modalidad de pago, el cronograma de obras y los rubros intervenidos, que abarcaron desde cocina y baño hasta mobiliario y espacios exteriores.

Desde el entorno político, se interpretó la intimación como un hecho sensible dentro del expediente, mientras que la diputada Marcela Pagano cuestionó el accionar del organismo al señalar que podría tener efectos sobre la declaración de testigos en la causa.

La investigación judicial continúa en curso y busca determinar la consistencia entre los ingresos declarados, los pagos realizados y las obras efectivamente ejecutadas en la propiedad.