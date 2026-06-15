ARCA intimó a miles de trabajadores por inconsistencias en el Impuesto a las Ganancias

El organismo recaudador inició una fiscalización masiva sobre declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. Los contribuyentes que recibieron notificaciones deberán corregir errores o presentar documentación respaldatoria para evitar sanciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un amplio operativo de fiscalización sobre el Impuesto a las Ganancias y comenzó a enviar intimaciones a miles de trabajadores en relación de dependencia que presentan inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Las notificaciones están dirigidas principalmente a contribuyentes que utilizaron el sistema SIRADIG para informar deducciones que, según los controles automáticos del organismo, presentan irregularidades o no pudieron ser validadas correctamente.

La medida forma parte de una estrategia de control más estricta que busca detectar posibles errores o abusos en la carga de deducciones vinculadas a gastos médicos, alquileres, cargas de familia y otros conceptos que reducen la base imponible del impuesto.

Entre las principales observaciones detectadas por ARCA figuran deducciones duplicadas, gastos sin respaldo documental suficiente y datos desactualizados sobre familiares a cargo, especialmente en casos donde cónyuges o convivientes superan los límites de ingresos permitidos para ser deducidos.

Qué deben hacer quienes recibieron la intimación

Los especialistas recomiendan revisar de inmediato el Domicilio Fiscal Electrónico y acceder al servicio “SIRADIG – Trabajador” para conocer el detalle de la observación realizada por el organismo.

En caso de detectar errores, el contribuyente deberá presentar una declaración rectificativa y, si corresponde, abonar las diferencias impositivas junto con los intereses previstos por la normativa vigente.

Si la información declarada es correcta, será necesario contar con toda la documentación respaldatoria correspondiente, como facturas, recibos, contratos o certificados, para presentarla en caso de que ARCA avance con una fiscalización más profunda.

Desde el organismo advirtieron que ignorar la intimación o no regularizar la situación podría derivar en multas, ajustes impositivos e incluso en procedimientos de determinación de oficio.

Ante la magnitud del operativo, profesionales en materia tributaria aconsejan consultar con contadores o asesores especializados para analizar cada caso y evitar errores durante el proceso de regularización.

La fiscalización forma parte de una política de fortalecimiento de los controles electrónicos que ARCA viene implementando para mejorar la verificación de la información tributaria y reducir inconsistencias en las declaraciones de los contribuyentes.