ARCA habilitó el certificado digital de trabajo: qué cambia para empleados y empresas

ARCA oficializó un nuevo esquema digital para emitir el certificado de trabajo obligatorio al finalizar una relación laboral. El sistema permitirá gestionar el documento online y sumar validaciones electrónicas para trabajadores y empresas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo sistema digital para emitir el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. La medida quedó oficializada mediante la Resolución General 5848/2026 y modifica la forma en la que empresas y empleados gestionarán este documento laboral clave.

El nuevo esquema permitirá emitir certificados digitales, validar información online y facilitar el acceso de los trabajadores a sus datos laborales y previsionales.

Qué es el nuevo certificado digital de trabajo de ARCA

ARCA habilitó un nuevo sistema digital para emitir el certificado de trabajo obligatorio cuando finaliza una relación laboral. El trámite podrá realizarse online mediante “Simplificación Registral” y permitirá a los trabajadores descargar el documento desde la plataforma “Trabajo en Blanco”. El sistema también incorpora validaciones electrónicas y acceso digital a datos salariales y aportes previsionales.

Qué es el certificado de trabajo

El certificado de trabajo es el documento que todo empleador debe entregar cuando termina una relación laboral, sin importar el motivo de la desvinculación.

Allí figuran datos clave como:

tiempo trabajado

remuneraciones

aportes previsionales

situación registral del empleado

Hasta ahora, el sistema funcionaba principalmente con documentación física y herramientas heredadas de AFIP.

Cómo funcionará el nuevo sistema digital

La nueva normativa establece que el certificado deberá confeccionarse mediante el servicio “Simplificación Registral”, disponible en el sitio web oficial de ARCA.

Para operar, las empresas necesitarán clave fiscal nivel 2 o superior.

El documento se emitirá mediante el formulario:

F.984 “Certificado de Trabajo Artículo 80 – LCT”

Las dos modalidades que habilitó ARCA

El nuevo esquema contempla dos formas de emisión.

Certificado digital

El documento será emitido electrónicamente y validado mediante clave fiscal del empleador.

En este caso:

no será necesaria firma digital

el trabajador podrá descargarlo online

quedará disponible en el sistema oficial

Certificado físico

También seguirá vigente el formato tradicional en papel.

En esos casos:

deberá imprimirse por duplicado

tendrá firmas del empleador y trabajador

quedará disponible en la empresa para su entrega

Qué cambia para los trabajadores

Uno de los principales cambios es que los empleados podrán acceder al certificado directamente desde el servicio “Trabajo en Blanco”.

Además, ARCA ratificó la continuidad del Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL), que reúne información salarial y previsional de los últimos seis meses.

Ese documento incluirá:

remuneraciones declaradas

aportes previsionales

situación registral

datos del empleador

código QR para validar autenticidad

Qué obligaciones tendrán las empresas

Para confeccionar los certificados, ARCA utilizará información ya registrada en sus bases de datos:

altas y bajas laborales

liquidaciones salariales

declaraciones juradas

aportes a la seguridad social

En los casos donde existan períodos laborales anteriores a julio de 1994, las empresas deberán complementar la información con registros históricos y libros laborales.

Qué resoluciones fueron modificadas

Como parte de la reorganización del sistema, ARCA derogó:

la Resolución General 2.316

el Título III de la Resolución General 5.250

El organismo explicó que el objetivo es simplificar y ordenar la normativa vigente vinculada a documentación laboral digital.

Cómo impacta la medida

La implementación del certificado digital forma parte del proceso de modernización laboral impulsado tras la Ley 27.802.

El nuevo esquema apunta a:

agilizar trámites

reducir uso de papel

facilitar controles

mejorar acceso a documentación laboral

simplificar procesos administrativos

Para trabajadores y empresas, el cambio implica una mayor digitalización de las relaciones laborales y un sistema más integrado entre ARCA y ANSES.