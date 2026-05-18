ARCA habilitó el certificado digital de trabajo: qué cambia para empleados y empresas

ARCA oficializó un nuevo esquema digital para emitir el certificado de trabajo obligatorio al finalizar una relación laboral. El sistema permitirá gestionar el documento online y sumar validaciones electrónicas para trabajadores y empresas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo sistema digital para emitir el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. La medida quedó oficializada mediante la Resolución General 5848/2026 y modifica la forma en la que empresas y empleados gestionarán este documento laboral clave.
El nuevo esquema permitirá emitir certificados digitales, validar información online y facilitar el acceso de los trabajadores a sus datos laborales y previsionales.
Qué es el nuevo certificado digital de trabajo de ARCA
ARCA habilitó un nuevo sistema digital para emitir el certificado de trabajo obligatorio cuando finaliza una relación laboral. El trámite podrá realizarse online mediante “Simplificación Registral” y permitirá a los trabajadores descargar el documento desde la plataforma “Trabajo en Blanco”. El sistema también incorpora validaciones electrónicas y acceso digital a datos salariales y aportes previsionales.
Qué es el certificado de trabajo
El certificado de trabajo es el documento que todo empleador debe entregar cuando termina una relación laboral, sin importar el motivo de la desvinculación.
Allí figuran datos clave como:
- tiempo trabajado
- remuneraciones
- aportes previsionales
- situación registral del empleado
Hasta ahora, el sistema funcionaba principalmente con documentación física y herramientas heredadas de AFIP.
Cómo funcionará el nuevo sistema digital
La nueva normativa establece que el certificado deberá confeccionarse mediante el servicio “Simplificación Registral”, disponible en el sitio web oficial de ARCA.
Para operar, las empresas necesitarán clave fiscal nivel 2 o superior.
El documento se emitirá mediante el formulario:
- F.984 “Certificado de Trabajo Artículo 80 – LCT”
Las dos modalidades que habilitó ARCA
El nuevo esquema contempla dos formas de emisión.
Certificado digital
El documento será emitido electrónicamente y validado mediante clave fiscal del empleador.
En este caso:
- no será necesaria firma digital
- el trabajador podrá descargarlo online
- quedará disponible en el sistema oficial
Certificado físico
También seguirá vigente el formato tradicional en papel.
En esos casos:
- deberá imprimirse por duplicado
- tendrá firmas del empleador y trabajador
- quedará disponible en la empresa para su entrega
Qué cambia para los trabajadores
Uno de los principales cambios es que los empleados podrán acceder al certificado directamente desde el servicio “Trabajo en Blanco”.
Además, ARCA ratificó la continuidad del Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL), que reúne información salarial y previsional de los últimos seis meses.
Ese documento incluirá:
- remuneraciones declaradas
- aportes previsionales
- situación registral
- datos del empleador
- código QR para validar autenticidad
Qué obligaciones tendrán las empresas
Para confeccionar los certificados, ARCA utilizará información ya registrada en sus bases de datos:
- altas y bajas laborales
- liquidaciones salariales
- declaraciones juradas
- aportes a la seguridad social
En los casos donde existan períodos laborales anteriores a julio de 1994, las empresas deberán complementar la información con registros históricos y libros laborales.
Qué resoluciones fueron modificadas
Como parte de la reorganización del sistema, ARCA derogó:
- la Resolución General 2.316
- el Título III de la Resolución General 5.250
El organismo explicó que el objetivo es simplificar y ordenar la normativa vigente vinculada a documentación laboral digital.
Cómo impacta la medida
La implementación del certificado digital forma parte del proceso de modernización laboral impulsado tras la Ley 27.802.
El nuevo esquema apunta a:
- agilizar trámites
- reducir uso de papel
- facilitar controles
- mejorar acceso a documentación laboral
- simplificar procesos administrativos
Para trabajadores y empresas, el cambio implica una mayor digitalización de las relaciones laborales y un sistema más integrado entre ARCA y ANSES.