ARCA dio marcha atrás y excluyó a las billeteras virtuales del Impuesto al Cheque

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió excluir a las billeteras virtuales sin licencia bancaria del Impuesto al Cheque, tras haberlas incluido a fines de 2025. La medida evita un impacto directo sobre fintech como Mercado Pago, App YPF y Prex, y trae alivio a comercios y pymes que operan con estos medios de pago.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió finalmente excluir a las billeteras virtuales del pago del Impuesto a los Créditos y Débitos, conocido como Impuesto al Cheque, luego de haberlas incorporado de manera transitoria en el cierre de 2025.

La decisión implica una marcha atrás en una medida que había generado preocupación en el ecosistema fintech y entre miles de comercios que utilizan estas plataformas para cobrar y pagar operaciones cotidianas.

Qué billeteras iban a quedar alcanzadas por el impuesto

En el epílogo de 2025, ARCA había incluido dentro del tributo a las fintech que operan como proveedores de servicios de pago (PSP) y que no cuentan con licencia bancaria. Entre las plataformas que iban a quedar alcanzadas figuraban Mercado Pago, App YPF, Prex, Shell Box, Claro Pay y Carrefour Banco, entre otras.

La aplicación del impuesto estaba prevista para comenzar en enero de 2026, lo que hubiera significado un cambio relevante en el tratamiento fiscal de estas herramientas digitales.

Por qué el Impuesto al Cheque generaba preocupación

El Impuesto al Cheque aplica una alícuota del 1,2% sobre las transacciones financieras: 0,6% para el emisor y 0,6% para el receptor, siempre que al menos una de las partes sea una persona jurídica.

De haberse mantenido la inclusión de las billeteras virtuales, el costo adicional habría impactado directamente en pymes, comercios y profesionales que utilizan estos medios de pago para sus operaciones diarias, y podría haberse trasladado a mayores comisiones para los usuarios.

Qué plataformas siguen pagando el impuesto

Si bien ARCA excluyó a las billeteras virtuales tradicionales, el organismo mantuvo dentro del padrón de contribuyentes a las billeteras cripto, que ya estaban alcanzadas por el tributo desde fines de 2024.

De esta manera, el esquema vuelve a diferenciar entre los distintos tipos de operadores digitales que participan en el sistema de pagos.

Alivio para las fintech y debate regulatorio abierto

La marcha atrás fue recibida como un alivio para el sector fintech, ya que una mayor carga impositiva hubiese incrementado costos operativos y reavivado tensiones en la competencia con los bancos tradicionales.

Al mismo tiempo, la decisión reabre el debate sobre el marco regulatorio de las billeteras virtuales, en un contexto de crecimiento sostenido de los pagos digitales y de fuerte presencia de actores como Mercado Pago, que concentra cerca de dos tercios del mercado local.

Por estas horas, el sector sigue atento a la postura que adopten las principales plataformas frente a futuras definiciones impositivas y regulatorias.